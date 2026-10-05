Çerçeve yasa mesaisi başladı: 4 bin 500 kişinin tahliyesi bekleniyor

İmralı Sürecinin ilk yasal karşılığı olan çerçeve yasa adliyelerde yoğun mesaiye neden oldu. Adalet Bakanlığı binlerce dosyanın yeniden incelenmesi için ceza ve infaz savcılarını görevlendirdi.

Adalet Bakanlığı tutuklu ve hükümlülerin hukuki durumlarını içeren istatistikleri acil koduyla talep etti. 81 ilin adliyesinde bu verileri sunmak için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Nefes'in haberine göre çerçeve yasa kapsamında 80 bin dosya yeni yasaya uygun şekilde yeniden ele alınacak. Sanık ve şüpheli sayısı 100 bini aşacak. İlk etapta 4 bin 4500 tutuklu veya hükümlünün tahliye edileceği bekleniyor.

Firari durumdaki 12 bin kişinin dosyaları da incelenecek.

TAHLİYELER MGK RAPORUNU BEKLEYECEK

Sadece örgüt üyeliği ve yardımı değil; patlayıcı madde bulundurmak, mala zarar vermek, kundaklama, resmî belgede sahtecilik gibi suçlar da yasaya dahil edildi.

Tutanakları ve hukuki durumların raporlanmasının bu ay sonunda bitmesi planlandı. Ancak tahliyeler, PKK’nın silah bırakma ve barınma alanlarını tahliye etme sürecini MGK’da teyit ve tespit raporuyla yürürlüğe girecek çerçeve yasa sonrasında başlayacak.