Terörsüz Türkiye'de yeni yasal düzenleme sinyalleri: İnfazda esneme, terör kanununda değişim

DEM Parti'nin Barış ve Demokratik Toplum süreci dediği iktidar kanadının ise Terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı sürece ilişkin ilk olarak çerçeve yasa çıkarıldı. Çerçeve yasa Meclis'te büyük çoğunluğun desteği ile geçti. Ancak yasanın yürürlüğe girmesi için Milli Güvenlik Kurulu'ndan gelecek rapor bekleniyor.

Rapor ile PKK'nın silahlarını tamamen bıraktığı teyit edilecek. Ancak Meclis bu bekleme süresinde boş durmayacak. PKK’nın silah bıraktığının teyit edilmesi halinde infaz sistemi başta olmak üzere bazı yasalarda değişiklik gündeme gelebilecek.

TERÖR İLE MÜCADELE KANUNUNDA YENİLENMEYE GİDİLEBİLİR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun kulis haberine göre ortaya çıkabilecek uyum düzenlemelerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul tarafından değerlendirileceğini belirtiyor.

Bu kapsamda İnfaz Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasının gündeme gelebileceği, kurulun ihtiyaçları belirleyerek Meclis’e yönelik tavsiye kararları oluşturacağı ifade ediliyor.

AKP'li kaynaklar; yeni infaz sisteminin, ‘caydırıcılık, hakkaniyet, mağdurun korunması ve hükümlünün topluma yeniden kazandırılması’ ilkeleri doğrultusunda ele alınacağını dile getirdi.

MECLİS'TE YENİ KOMİSYON

Sürecin Meclis ayağında ise bir İzleme Komisyonu oluşturulması planlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi parti gruplarından komisyon için isim istemesi bekleniyor.

Komisyonun yaklaşık 17 üyeden oluşması ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na benzer bir yapıyla çalışması planlanıyor. Komisyonun, çerçeve yasa kapsamındaki uygulamaları takip etmesi, sürecin ilerleyişini değerlendirmesi ve gerektiğinde ilgili makamlara tavsiyelerde bulunması öngörülüyor.