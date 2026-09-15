Cengiz Çandar'dan LGBTİ+ operasyonlarına sert tepki: Nazi örneği verip provokasyon uyarısı yaptı

LGBTİ+ hak savunucusu örgütlere yönelik operasyonlar ve sansür uygulamalarına tepkiler sürüyor.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, atılan adımlarla demokratikleşme sürecinin provoke edildiğini vurgulayarak uyardı.

SÜRECE KARŞI 'PROVOKASYON' UYARISI YAPTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu tarz operasyonların 1933-1935 yılları arasında Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası'nda da yapıldığını hatırlatan Çandar, "Hukuk dışıdır. İnsanlık dışıdır." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Barış akademisyenlerinin Uluslararası Af Örgütü'nün, MLSA'nın (Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği) sosyal medya hesaplarını kapatmak neyin nesi..."

Söz konusu uygulamaları 'faşizan uygulama' olarak değerlendiren Çandar, "Bütün bu faşizan uygulamalar, , Cumhurbaşkanı'nın sözünü ettiği "Süreç"e karşı girişilen provokasyonların ta kendisidir. Uyanık olalım." dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ın X (eski adıyla twitter) hesabından yaptığı açıklamada şunlar yer aldı:

"Aileyi korumak bahanesi, daha doğrusu yalanı altında gerçekleştirilen LGBTİ+ operasyonlarının tarihte örneği var. 1933-35 yılları arasında Nazi Almanya'sında yapıldı! Hukuk dışıdır. İnsanlık dışıdır. Barış akademisyenlerinin Uluslararası Af Örgütü'nün, MLSA'nın (Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği) sosyal medya hesaplarını kapatmak neyin nesi... Bütün bu faşizan uygulamalar, , Cumhurbaşkanı'nın sözünü ettiği "Süreç"e karşı girişilen provokasyonların ta kendisidir. Uyanık olalım."