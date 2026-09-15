Son Dakika | LGBTİ derneklerine yönelik operasyonu protesto edenlere polis müdahalesi!

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde, LGBTİ+ derneklerine yönelik operasyonları protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken aralarında avukatların ve bir gazetecinin de bulunduğu bildirildi.

Kadınlar, LGBTİ+’lar, avukatlar, emek ve gençlik örgütleri, 15 ilde düzenlenen operasyonlara tepki göstermek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak grup henüz açıklamaya başlamadan polis müdahalesiyle karşılaştı.

Halk TV Muhabiri Umut Taştan’ın aktardığına göre polis, eylemcileri otobüslerin arkasında ablukaya aldı. Ablukadaki kişiler gözaltı araçlarına götürülürken gazeteciler de görüntü almalarını engelleyecek şekilde alandan uzaklaştırıldı.

AVUKATLAR VE BİR GAZETECİ DE ABLUKADA

Gözaltına alınanlar arasında soruşturmaya ilişkin açıklama yapmaya hazırlanan avukatların da bulunduğu söylendi. BirGün muhabiri Sarya Toprak da gözaltınanlar arasında.

Adliye çevresindeki bariyerlerin açıklamadan saatler önce genişletildiği ve bölgeye çevik kuvvet takviyesi yapıldığı kaydedildi. Polis kalkanlarıyla uzaklaştırılan gazetecilerin görüntü almasının, bölgeye çekilen otobüslerle engellendiği Taştan aktardı.

GÖZALTINDAKİLAR ATK'YE GÖNDERİLECEK

İstanbul’da gözaltında bulunan kişilerin işlemleri sürüyor. Avukatların verdiği bilgiye göre gözaltındakiler, adliyeye sevk edilmeden önce Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Avukatlar, soruşturmadaki suçlamalar arasında uyuşturucu bulunmadığını belirterek bu işleme karşı çıktı. Kararın savcılığın talimatıyla alındığı ifade edildi.

15 İLDE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

“Ailem Güvende” adıyla duyurulan operasyonlar 15 ilde düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığı açıklanmıştı. Soruşturmada “örgüt kurma”, “fuhşa aracılık etme” ve “müstehcen içerik” suçlamalarının yöneltildiği belirtilmişti.

İzmir’de gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı tutuklanmış, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, iki kişi hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.