LGBT derneklerine bağış yapanlara da soruşturma

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli olmak üzere 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonlarında LGBTİ+ dernekleri, işletmeler ve aktivistlere yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturmanın mali boyutunda ise derneklere yurt dışından yapılan para transferleri ve bu kuruluşlara bağış sağlayan yabancı kaynaklar da mercek altına alındı.

45 BİNİN ÜZERİNDE BANKACILIK İŞLEMİ İNCELENDİ

Dosyada yer alan “Bankacılık Transfer” sekmesinde toplam 45 bin 135 işlem satırı bulunduğu, bu işlemlerin 13 bin 40’ı para girişi, 32 bin 95’i ise para çıkışından oluştuğu, para girişlerinin 218’inin doğrudan SWIFT işlemi olduğu belirtildi.

Gönderen adı, ülke veya uyruk bilgisi, SWIFT niteliği, banka ve özellikle işlem açıklamalarının birlikte incelenmesi sonucunda, 2021-2026 döneminde yabancı veya uluslararası nitelikte olduğu değerlendirilen 37 farklı kurumsal kaynak ve kamu misyonundan toplam 209 para girişi tespit edildi.

YURT DIŞI FONLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaların mali boyutuna ilişkin MASAK incelemelerinin sürdüğünü açıkladı. Gürlek, bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının tespit edildiğini belirterek, para hareketlerinin kaynağı ile soruşturma konusu faaliyetler arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırıldığını söyledi.

“Ailem Güvende” operasyonları kapsamında 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yürütüldüğü açıklandı. Soruşturmalar kapsamında “fuhşa aracılık veya yer temin etme, bu faaliyetlere ortam sağlama, müstehcen içerik üretme ve çocukların bu içeriklere maruz bırakılması” iddiaları inceleniyor.

KAOS GL YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Kaos GL Derneği’nin yedekler dahil yönetim ve denetim kurulu üyelerinin evlerine polis baskınları düzenlendi. 10’dan fazla LGBTİ+ aktivisti gözaltına alınırken dernek ofisinde de arama yapıldı.

Soruşturma “müstehcenlik” ve Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan içerikler de soruşturmaya konu edildi. Ancak soruşturma evrakında suçlamaya gerekçe gösterilen içeriklerin hangileri olduğuna ilişkin ayrıntı yer almadı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA DA ERİŞİM ENGELİ

Operasyonların ardından bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararları uygulandı. Kaos GL’nin Instagram hesabı da “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle Türkiye’den erişime engellendi.

Trans Pride, Ankara Pride, İstanbul Pride ve İzmir Pride hesaplarının da erişime engellendiği belirtildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında kamuoyunda “Zenne Arif” olarak tanınan Arif Saçlı’nın da İzmir’de gözaltına alındığı öğrenildi.