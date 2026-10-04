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Cemil Tugay'dan AKP'ye geçiş sinyali: Bundan sonra da işini yapana bir şey olmaz

AKP'ye geçeceği öne sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tugay'ın, "AKP'ye geçtiğinizde işçileri işten çıkaracak mısınız?" sorusuna verdiği yanıt iddiaları alevlendirdi.

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Cemil Tugay'dan AKP'ye geçiş sinyali: Bundan sonra da işini yapana bir şey olmaz
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CHP'den istifa ettikten sonra yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim'de AKP'ye geçeceği öne sürülürken Tugay, söz konusu iddiaları güçlendiren bir paylaşımda bulundu.

"AKP'YE GEÇİNCE EMEKÇİLERİ İŞTEN ÇIKARACAK MISINIZ?"

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da ziyaret eden Tugay'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına bir kullanıcı, "Başkanım, AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? 'Hayır' derseniz de inanmam; çünkü 'yapmayacağım' dediğiniz her şeyi yaptınız." diye yazdı.

Cemil Tugay'dan AKP'ye geçiş sinyali: Bundan sonra da işini yapana bir şey olmaz - Resim : 1
7 Ekim'de AKP'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.(30 Eylül 2026)
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CEMİL TUGAY'DAN AKP İDDİALARINI GÜÇLENDİRECEK YANIT

Söz konusu kullanıcının yorumuna Tugay'dan yanıt geldi. Gazeteci Asena Karcıer'in aktardığına göre Tugay, kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Çalışan, işinde gücünde olan hiçbir kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz."

Cemil Tugay'dan AKP'ye geçiş sinyali: Bundan sonra da işini yapana bir şey olmaz - Resim : 3
Cemil Tugay'ın Instagram üzerinden verdiği yanıt (4 Ekim 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediyesi
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