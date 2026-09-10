Cem Küçük soruşturmasında para trafiği ifşa oldu! Beyaz TV muhabiri milyonları bir o yana bir bu yana aktarmış

Cem Küçük soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek adli kontrolle serbest bırakılan İsmail Çanak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bir dönem Beyaz TV’de muhabirlik ve program koordinatörlüğü yapan Çanak, Cem Küçük’e 630 bin TL gönderdiğini kabul etti. Çanak’a ayrıca Tahir Sarıkaya ile 10,5 milyon TL’yi aşan para hareketleri, Serdar Özyurt’tan gelen 57,7 milyon TL ve kripto hesabındaki yaklaşık 52 milyon TL’lik işlem soruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük’e ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beyaz TV Muhabiri İsmail Çanak’ın savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Çanak’a, hesaplarındaki milyonlarca liralık para hareketleri soruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundaki sorguda Cem Küçük, Tahir Sarıkaya, Serdar Özyurt, İhsan Özyurt ve çeşitli şirketlerle yapılan para transferleri gündeme geldi. Çanak, işlemlerin reklam, organizasyon, danışmanlık ve kişisel harcamalardan kaynaklandığını savundu.

CEM KÜÇÜK 630 GÖNDERDİ

Savcılık, Çanak’ın hesabından Cem Küçük’e toplam 630 bin TL gönderildiğini belirledi. Para transferlerini doğrulayan Çanak, ödemelerin Küçük’ün çeşitli etkinliklere katılması karşılığında yapıldığını söyledi.

Çanak, “Çeşitli organizasyon kapsamında bu parayı göndermişimdir. Cem Küçük’e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı bu ödemeleri yapmışımdır.” dedi.

Cem Küçük ile Serdar Özyurt’u kendisinin tanıştırdığını anlatan Çanak, bu tanıştırma karşılığında Özyurt’tan para almadığını belirtti. Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya’ya yaptığı ödemelerin iş ilişkisinden kaynaklandığını savunan Çanak, bu kişileri herhangi bir şekilde yönlendirmediğini öne sürdü.

TAHİR SARIKAYA İLE 10,5 MİLYONU AŞAN PARA TRAFİĞİ

Savcılığın tespitine göre Çanak, Tahir Sarıkaya’ya toplam 9 milyon 75 bin 564 TL gönderdi. Sarıkaya’dan Çanak’ın hesabına ise 1 milyon 448 bin 867 TL aktarıldı.

Sarıkaya’yı 25 yıldır tanıdığını söyleyen Çanak, Beyaz TV’de hazırladığı programda Sarıkaya’nın 15 yıl boyunca yardımcılığını yaptığını anlattı. Hesaplar arasındaki para hareketlerinin de bu iş ilişkisinden kaynaklandığını savundu.

Çanak, “Herhangi bir şekilde haber yapılması karşılığında para göndermedim” dedi. Sarıkaya’nın çocuğuna ait okul ödemelerinin kendi hesabından yapıldığını belirten Çanak, birlikte katıldıkları etkinliklerdeki uçak ve otel masraflarının ise Sarıkaya’nın kredi kartıyla karşılandığını söyledi. Çanak, bu harcamaları daha sonra Sarıkaya’ya ödediğini ileri sürdü.

SERDAR ÖZYURT'TAN 57,7 MİLYON LİRA

Dosyadaki en yüksek tutarlı işlemlerden biri Serdar Özyurt ile İsmail Çanak arasında gerçekleşti. Savcılık, Özyurt’tan Çanak’ın hesabına 57 milyon 718 bin 924 TL gönderildiğini belirledi. Çanak’tan Özyurt’a yapılan ödemelerin toplamı ise 491 bin 988 TL olarak kayıtlara geçti.

Çanak, 2024 yılında Özyurt ile kendi şirketi arasında halkla ilişkiler ve etkinlik anlaşması imzalandığını söyledi. Hesabına gönderilen paraların organizasyon ve konser çalışmalarına ait olduğunu savundu.

Hatay’da Demet Akalın ile başka sanatçıların konserlerini düzenlediğini anlatan Çanak, etkinliklerin masraflarının Özyurt tarafından karşılandığını belirtti. Ramazan ayında Hatay’da gerçekleştirilen yardımlar ve depremden etkilenen çocuklara yönelik çalışmalar için de hesabına para gönderildiğini söyledi.

Çanak ayrıca Özyurt’un bir dönem Hatayspor’un forma sponsorluğunu üstlendiğini, bu kapsamda yapılan reklam çalışmaları karşılığında ödeme aldığını ifade etti.

ÖZYURT AİLESİ VE ŞİRKETLERİNDEN MİLYONLUK TRANSFERLER

Savcılık, Serdar Özyurt’un kardeşi İhsan Özyurt ile bağlantılı şirketlerden gelen ödemeleri de Çanak’a sordu. Kayıtlara göre Çanak’ın hesabına Asi Grup İnşaat A.Ş.’den 6 milyon 200 bin TL, İhsan Özyurt’tan ise 3 milyon 896 bin TL gönderildi.

Çanak, Asi Grup İnşaat’tan gelen paranın reklam çalışmasının bedeli olduğunu söyledi. İhsan Özyurt’tan gönderilen yaklaşık 3,9 milyon TL’nin ise şirket tanıtım filmlerinin çekiminden kaynaklandığını savundu.

Ares Grup Savunma şirketinden Çanak’ın hesabına 3 milyon 638 bin 645 TL gönderildiği de belirlendi. Çanak, İhsan Özyurt’a ait olduğunu söylediği şirketten gelen paranın Ankara’da yürüttüğü danışmanlık faaliyetinin karşılığı olduğunu öne sürdü.

KRİPTO HESABINDAN 51,9 MİLYONLUK İŞLEM

Çanak’ın kripto para hesabındaki yüksek tutarlı hareketler de savcılık sorgusunda gündeme geldi. Paribu Teknoloji A.Ş.’den Çanak’ın hesabına toplam 16 milyon 387 bin 695 TL geldiği, hesabından ise 35 milyon 597 bin 100 TL gönderildiği tespit edildi.

Böylece Paribu üzerinden yapılan işlemlerin toplam hacmi 51 milyon 984 bin 795 TL’ye ulaştı. Çanak, bu hareketleri Ankara’da faaliyet gösteren ve kendisine ait olduğunu belirttiği Maccaarna Gıda A.Ş. ile açıkladı.

Şirketin kuruluş giderleri, ekipman alımı ve eğitimleri için İtalya’daki bir makarna ve pizza şirketine ödeme yaptığını söyleyen Çanak, Türkiye’den para transferinde yaşanan zorluklar nedeniyle kripto para hesabını kullandığını savundu.

Çanak ayrıca yasa dışı bahis oynamadığını, hesaplarını bu amaçla başkalarına kullandırmadığını ve hayatının hiçbir döneminde kumar oynamadığını söyledi.

PAPARA'DA 3,6 MİLYONU AŞAN HAREKET

Çanak’ın Papara hesabındaki işlemler de soruşturma dosyasına girdi. Papara Elektronik Para üzerinden hesabına 1 milyon 291 bin 413 TL geldiği, hesabından ise 2 milyon 376 bin 638 TL gönderildiği belirlendi.

Toplam 3 milyon 668 bin TL’yi aşan hareketleri ev ihtiyaçları ve çocuklarına ait ödemelerle açıklayan Çanak, “Yasa dışı bahis anlamında bu elektronik sistemini kullanmadım” ifadelerini kullandı.

Savcılık sorgusunda Anatolian Medya, Maccaarna Gıda ve Aras Tanıtım Medya şirketlerinden Çanak’ın hesabına yapılan transferler de soruldu. Üç şirketin de kendisine ait olduğunu belirten Çanak, para hareketlerinin kendi şirketleri arasındaki işlemlerden kaynaklandığını söyledi.

İfade tutanağında Çanak’ın mesleğinin “medya şirketi sahibi”, aylık gelirinin ise 250 bin TL olarak kaydedildiği görüldü.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE YAPILAN ÖDEMELER SORULDU

Savcılık, Çanak ile Yunus Emre Demir arasındaki yüksek tutarlı işlemleri de incelemeye aldı. Kayıtlara göre Demir’den Çanak’ın hesabına 210 bin TL gelirken, Çanak’tan Demir’e 8 milyon 550 bin 400 TL gönderildi.

Çanak, bu ödemelerin Şanlıurfa merkezi ve ilçelerinde yürüttüğü açık hava reklam çalışmalarından kaynaklandığını savundu. Paranın reklamların basılması, takılması ve sökülmesi karşılığında ödendiğini söyledi.

Çanak’ın Halil Erhan Demir’e de 4 milyon 382 bin TL gönderdiği tespit edildi. Çanak, söz konusu ödemenin Şanlıurfa’daki organizasyonlar için alınan hizmetlerin karşılığı olduğunu belirtti.

Savcılık ayrıca Vural Budak, Fahriye Tuba Turan, Fatma Çağlayan, Mahmut Kılıç ve Yücel Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu kişilerle yapılan para hareketlerini Çanak’a sordu. Çanak, işlemleri reklam ve organizasyon faaliyetleri, araç ve arsa alımları, ailevi ilişkiler ve hizmet bedelleriyle açıkladı.

Soruşturma kapsamında Çanak’ın hesaplarındaki yüksek tutarlı para trafiği inceleniyor. Özellikle Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya’ya yapılan ödemelerin niteliği ile bu işlemlerin soruşturmaya konu edilen eylemlerle bağlantılı olup olmadığı adli makamlar tarafından değerlendiriliyor.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan eski TGRT Haber programcısı Cem Küçük hakkında kara para aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma ve fuhuş suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Çanak ile Özyurt’un telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştığı, Kocatürk’ün ise yurt dışında bulunduğu açıklanmıştı.

İsmail Çanak, 28 Temmuz’da İstanbul Adliyesi’ne giderek teslim olmuştu. “Bildiklerini anlatmak istediğini” belirten Çanak, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Bir dönem Beyaz TV’de muhabirlik yapan Çanak’ın daha sonra program koordinatörlüğünü ve Serdar Özyurt’un özel kalem müdürlüğünü yürüttüğü öğrenilmişti.

İncelemelerde Özyurt’un Cem Küçük’e üç işlemde toplam 115 bin TL gönderdiği belirlenmişti. Özyurt’un Forbes’un ABD baskısına kapak olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve bu iddianın Küçük tarafından ulusal basında gündeme getirildiği de KOM raporunda yer almıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan sunucu Tahir Sarıkaya ise Çanak ile arasında 300’den fazla para hareketi bulunduğunu kabul etmiş, işlemleri borç ve etkinlik ödemeleriyle açıklamıştı. Serdar Özyurt’un Sarıkaya’ya 64 ayrı işlemde yaptığı ödemeler de incelemeye alınmıştı. Sarıkaya, bu paraların sosyal medya ve tanıtım çalışmalarının karşılığı olduğunu savunmuştu.

Çanak’ın ayrıca kaçak silah soruşturmasına konu olan Asron Teknoloji’nin hisselerini Mart 2026’da devraldığı, üç ay sonra şirketin kurucusu İhsan Özyurt’a geri verdiği belirtilmişti.