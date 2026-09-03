Cem Küçük dosyasında yeni tutuklama: İş insanı Serdar Özyurt cezaevinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT programcısı Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni gelişme yaşandı. T24’ün haberine göre, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan silah tüccarı ve iş insanı Serdar Özyurt tutuklandı. Bir haftadır firari olan Özyurt’un salı günü İstanbul Adliyesi’ne giderek teslim olduğu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

DOSYAYA 'KARA PARA' VE 'FUHUŞ' SUÇLAMALARI EKLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosyaya "fuhuş" ve "kara para aklama" iddiaları eklendi. Suçlamaların genişlemesiyle birlikte, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

SİLİVRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özyurt Savunma firmasının eski ortağı olan Serdar Özyurt, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özyurt, "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında adı geçen İsmail Çanak'ın ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.