Son Dakika | Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak, ismi silah kaçakçığı ile geçen Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmanın “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “fuhuş” suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak ile Serdar Özyurt’un telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştığı aktarıldı. Ahsen Melek Kocatürk’ün ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Başka bir dosyadan tutuklu bulunan Cem Duman’ın da bu soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı bildirildi.

SERDAR ÖZYURT'TAN PARA, “FORBES KAPAĞI” HABERİ MERCEKTE

Raporda Serdar Özyurt'tan Küçük'e 3 işlemde toplam 115 bin TL gönderildiği belirlendi. KOM'un açık kaynak taramasında Özyurt'un Forbes dergisinin ABD'de yayımlanan Ağustos/Eylül 2023 sayısına kapak olduğuna ilişkin haberlerin “asparagas” olduğu değerlendirilirken, söz konusu haberlerin Cem Küçük tarafından ulusal basında dillendirildiği de rapora kaydedildi.

Özyurt'un aynı soruşturmadaki Tahir Sarıkaya'ya da yüksek tutarlarda para göndermiş olması, dosyadaki ortak mali bağlantılar açısından ayrıca incelemeye alındı.

NELER OLMUŞTU?

İsmail Çanak, Beyaz TV’de program koordinatörü olarak görev yapıyordu. Serdar Özyurt’un özel kalem müdürü olarak yer aldığı öğrenilmişti.

Tutuklu sunucu Tahir Sarıkaya, ifadesinde Çanak’la 300’den fazla para hareketi bulunduğunu kabul etti. Sarıkaya, bu işlemlerin ailevi ilişkilerden, karşılıklı borçlardan ve katıldığı etkinliklerden kaynaklandığını savundu.

Bahadır Özgür’ün Halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında, Çanak’ın hakkında “kaçak silah” soruşturması yürütülen Asron Teknoloji’nin hisselerini Mart 2026’da devraldığı belirtildi. Çanak’ın hisseleri üç ay sonra şirketin kurucusu İhsan Özyurt’a geri devrettiği aktarıldı.

Özyurt Savunma’nın sahibi Serdar Özyurt’un da Tahir Sarıkaya’ya 64 ayrı işlemde yüksek tutarlı ödemeler yaptığı öne sürüldü. Sarıkaya, savcılık ifadesinde bu ödemelerin sosyal medya paylaşımları ve şirket için yürüttüğü tanıtım çalışmalarının karşılığı olduğunu savundu.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak Cem Duman ise hâlen Selahattin Yılmaz’a yönelik suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

Duman’ın Yılmaz’ı “ağabeyi” olarak nitelendirdiği, Yılmaz’ın nikâh şahitliğini yaptığı ve ikilinin bir dönem Ankara’da bir kafeyi birlikte işlettiği yer aldı. Duman’ın, Aleyna Çakır ve Esra Hankulu’nun ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun’un bir dönem avukatlığını yaptığı da ortaya çıkmıştı.