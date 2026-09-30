Casusluk davası: Adli tatil bitti, tutanak değişmedi! 'Kopyala Yapıştır' yapıp tutukluluğu uzattılar

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, 333 gündür hapishanede olan gazeteci Merdan Yanardağ ile iş insanı Hüseyin Gün’ün yargılandığı "siyasal casusluk" davasının İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce üçüncü duruşması görüldü. Sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilirken, mahkemenin karar tutanağında bir önceki duruşmanın "araya giren adli tatil gözetilerek" ifadesini kopyalayıp yapıştırdığı ortaya çıktı.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesi karşısındaki 4 No'lu salonda yeni heyetle görülen duruşmada, bir sonraki celse 23 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

'KOPYALA-YAPIŞTIR' YAPIP UZATTILAR

Mahkeme, tutukluluğun devamı kararına gerekçe olarak Millî İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) yazılan müzekkereye yanıt verilmemesini gösterdi.

Sanıkların casusluk faaliyetinde bulunduğuna ilişkin herhangi bir rapor veya tespit bulunup bulunmadığına dair yazılan yazıya henüz yanıt gelmediğini belirten mahkeme; İmamoğlu, Yanardağ, Özkan ve Gün’ün “siyasal ve askerî casusluk” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin olduğunu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığını iddia etti ve tutukluluk devam kararı verdi.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENİRKEN ÖNCEKİ KARAR TEKRARLANDI

Kararın devamında mahkemenin, 6 Temmuz’da yapılan ikinci duruşmanın ara kararında yer alan “araya giren adli tatil gözetilerek” ifadelerini aynen kopyalayarak yeni karar metnine yapıştırdığı görüldü.

Hatırlanacağı üzere 6 Temmuz’daki ikinci duruşmada da tutukluluğun devamına karar verilmiş ve eylül ayında bitecek olan adli tatil gerekçesiyle üçüncü duruşma 28 Eylül’e ertelenmişti. Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre, yeni heyet ise adli tatil bitmiş olmasına rağmen eski tutanaktaki “araya giren adli tatil gözetilerek” ifadesini kopyalayıp yapıştırarak duruşma tarihini 23 Aralık 2026 olarak belirledi.