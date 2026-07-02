Butlanın görevden alma kararına böyle tepki gösterdi: CHP'li başkan tebligatı uçak yapıp attı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK tarafından görevden alınan il başkanlarından olan Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli, butlan yönetiminin kararına sert tepki gösterdi.

İl yöneticileriyle açıklama yapan Çakırbeyli, "Sözde parti sözcümüz yaptığı bir açıklamada '26 il başkanı arkadaşımızı görevden aldık' ifadesini kullandı. Örgütte hiçbir karşılığı olmayan, kurultaydan kurultaya delege avına çıkan sözde parti sözcümüzün bize yöneltmiş olduğu 'arkadaş' ifadesini asla kabul etmiyoruz. Butlancılar bizim arkadaşlarımız değiller, olamazlar." dedi.

"BUTLANCILAR TARİHİN İHANET SAYFALARINDA YER ALACAKLAR"

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında oldukları için görevden alındıklarını vurgulayan Çakırbeyli, görevden alınma kararının kendisi için bir onur olduğunu ifade ettiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

"47 yıl sonra partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapan seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dün olduğu gibi bugün de arkasında dimdik durarak, bir milim eğilmeyerek yer aldık. Bunu butlancılar suç olarak sayıyor olabilirler ama bu Hakkari örgütü için bir şeref nişanesidir."

"Buradan butlancılara sesleniyorum: Genel merkezlerde, masa başlarında yapmış olduğunuz siyasi operasyonlarla örgütleri bitirebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz." diyen Suzan Çakırbeyli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler Genel Başkanımızın öncülüğünde sokaklardayız, meydanlardayız, halkın arasındayız. Mücadelemizden bir milim geri adım atmıyoruz. Koltuklara, makamlara, binalara sığınmıyoruz. Halkımızın dertleriyle dertleniyoruz. Emekçinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, geleceğe umutla bakamayan gencin umudu olmaya çalışıyoruz. Bu sebeple söylüyorum; bizler tarihin en güzel yerlerinde anılacağız ama butlancılar tarihin ihanet sayfalarında yer alacaklar."

KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ SÖZLERİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine seslenen Çakırbeyli, şunları kaydetti:

"26 il başkanı olarak örgütlerimizle birlikte mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Butlancı Genel Başkanın çok kısa bir süre önce Sayın Selahattin Demirtaş için kullanmış olduğu ifadeyi asla kabul etmedik, kabul etmiyoruz. Bizler Türkiye'yi aydınlık, demokratik, çağdaş bir geleceğe taşımak için umutla, mücadeleyle, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hakkari il örgütü her zaman olduğu gibi dimdik ayaktadır, partidedir, görevinin başındadır.

Buradan iki yıl boyunca butlandan görev medet umanlara da sesleniyorum: Sizler butlandan medet uman atanmış il memurları olarak zihinlerde kalacaksınız. Ama bizler halkın iradesiyle, örgütün ve delegelerin iradesiyle seçilmiş il örgütleri olarak hafızalarda yer alacağız."

GÖNDERİLEN TEBLİGATI UÇAK YAPIP ATTI

Kendisinin ve il yönetiminin görevden alındığına dair gönderilen görevden alınma tebligatını uçak yapan Çakırbeyli, tebligatı "Hakkari'den Genel Merkez'e taahhütlü olarak, ışık hızıyla iade ediyorum." sözleriyle yere attı. (ANKA)