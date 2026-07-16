Butlanın görevden aldığı CHP'li başkandan tepki: Özgür Özel'i savunmak suç mu?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, görevden alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kararın kendisi için sürpriz olmadığını belirten Deniz, CHP içinde bir mücadele yürütmeyeceklerini, kurulacak yeni partide yer alacağını ifade etti.

Görevden alınmasının siyasi duruşuyla ilgili olduğunu öne süren Deniz, Rize'de elde edilen seçim başarılarına rağmen cezalandırıldıklarını savundu.

Deniz, "Belediye kazandık. Üç belediye kazandık, bir vekillik kazandık. Özgür Özel'i savunmak, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek suç mu? Bunlar suçsa biz bunları işlemeye devam edeceğiz. Bizlerin görevden alınması bunu engellemez" diye konuştu.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da Saltuk Deniz'e destek vererek, "Sarayın butlancılarını ve talimatla hareket edenleri tanımıyoruz. Biz gücünü halktan alanların yanındayız. CHP Rize İl Başkanımız Saltuk Deniz'in yanında, halkın iradesinin arkasındayız. Çünkü biz biliyoruz ki son sözü saray değil, halk söyler" ifadelerini kullandı.