Butlana karşı iki formül tek tarih! Seçilmiş yönetimin yol haritası netleşiyor

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan tartışmalar sürerken, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığındaki seçilmiş parti yönetiminin yol haritası da netleşmeye başladı. Meclis’te yapılan toplantıda yeni parti senaryoları, milletvekillerinin olası tavrı ve mahkeme süreci ele alındı. Olası bir yeni parti için de 24 Temmuz tarihinin Lozan'ın yıldönümü olması nedeniyle gündeme geldiği aktarıldı.

2 FORMÜL TEK TARİH

CHP Lideri Özgür Özel, TBMM’de kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda Özel’in saha çalışmaları, CHP Genel Merkezi’nin ihraç kararları, 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik ceza davası ve yeni parti ihtimali değerlendirildi.

BirGün’ün aktardığına göre Özel, kurmaylarına “Topluma, son çare tükenene kadar CHP'den vazgeçmeyeceğimizi anlatmalıyız” dedi. Özel’in, mahkeme kararıyla uzaklaştırıldıkları CHP’yi geri almak için sonuna kadar mücadele edileceği mesajının kamuoyuna doğru anlatılmasını istediği belirtildi.

Özel’in ayrıca CHP’nin kurumsal kimliğine zarar verecek açıklamalardan kaçınılmasını istediği ve “47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptığımız CHP’ye, seçilmişler olarak zarar vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi.

24 TEMMUZ MASADA

Toplantıda yeni parti ihtimali için 24 Temmuz tarihinin gündeme geldiği öğrenildi. Lozan Antlaşması’nın 24 Temmuz 1923’te imzalanmasına dikkat çeken bazı partililerin, “24 Temmuz, yeni yola çıkmak için güzel bir tarih” yorumunu yaptığı aktarıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre ise toplantıda “Yeni parti sokakta nasıl karşılanır? Vekillerin ne kadarı yeni partiye geçmeli?” soruları da tartışıldı. Yeni parti ihtimali için “Temmuz sonunda hâlâ bu durumda olursak milleti çaresiz bırakmayız” görüşünün öne çıktığı belirtildi.

İKİ FORMÜL

Yeni parti konusunda henüz kesin karar alınmadığı, ancak iki ana formül üzerinde durulduğu ifade ediliyor. İlk formüle göre yeni partiye ilk etapta az sayıda milletvekili geçecek, kalan isimler ise CHP içinde mücadeleyi sürdürecek. İkinci formülde ise toplu geçiş yapılarak yeni partinin Meclis’te ana muhalefet olarak yoluna devam etmesi seçeneği değerlendiriliyor.

Cumhuriyet’e konuşan seçilmiş kurmaylar, “Şu an için alınan bir karar yok ancak genel başkanımız herkese fikrini soruyor. Sokakta, üyelerde, vekillerde nasıl bir düşünce var, bunları değerlendiriyor. Bir sürü senaryoyu ele alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynaklar, milletvekillerinin olası geçişine ilişkin farklı görüşlerin bulunduğunu belirterek, “Çok fazla senaryo konuşuluyor. Çoğu bilgi kirliliği. Biz de kendi içimizde değerlendiriyoruz. Bazı arkadaşlarımız az sayıda vekilin yeni partiye geçmesini, kalanların burada mücadele etmesini öneriyor. Bazıları toplu bir ayrılış öneriyor ve yeni partinin ana muhalefet olarak Meclis’te yer alması gerektiğini söylüyor. ‘CHP işgal edildi, artık yeni bir yol açmamız gerek’ görüşünü paylaşıyorlar. Ancak netleşmiş bir şey yok. Bu tartışmalar devam ediyor” dedi.

"SEÇENEKSİZ KALMAYIZ"

Toplantıda, mahkeme kararıyla CHP Genel Merkezi’ne atanan yönetimin parti tüzüğüne uygun davranmadığı görüşü de dile getirildi. Özel’e yakın kurmaylar, “CHP için sonuna kadar mücadele etsek de ‘Burada duramazsınız, gidin’ diyen bir gruba karşı seçeneksiz kalmayız. Mahkeme kararı ile CHP’ye atananlar partiyi yönetmeye değil, tüketmeye gelmişler” değerlendirmesinde bulundu.

CHP kurmayları, “Bize güvenen seçmeni de seçeneksiz bırakmayız” mesajı verdi.

Partinin seçilmiş kurmayları, “Ancak karşımızda ihraçlar yapan, tüzüğe uymayan, hukuk tanımayan bir yönetim var. Bize resmen ‘Burada daha fazla durmayın, gidin. Biz de rahat edelim’ tavrı uyguluyorlar. Ama hesapladıkları kadar rahat olamayacaklarının farkında değiller” dedi.

MAHKEME SÜRECİ İŞLETİLECEK

Seçilmiş parti yönetimi, yeni parti ihtimalini tartışırken olağanüstü kurultay için hukuki girişimlerini de sürdürüyor. Temmuz ayının başında hem olağanüstü kurultay için toplanan imzalara hem de Parti Meclisi’nin istifalar nedeniyle düştüğünün tespitine ilişkin mahkemeye başvurulması bekleniyor.

Böylece seçilmiş yönetimin önünde iki başlıklı bir yol haritası şekilleniyor: CHP’yi geri almak için hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdürmek, bunun sonuç vermemesi hâlinde ise seçmeni seçeneksiz bırakmayacak yeni bir parti formülünü devreye almak.