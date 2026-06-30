Butlan yönetiminin Batman İl Başkanı sosyal medyada küfürde sınır tanımamış

CHP'de mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, 26 il başkanını görevden aldı, 7 il başkanını da kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, feshedilen il başkanlıkları arasında bulunan CHP Batman İl Başkanlığı'na Yılmaz Özkanat'ın atandığını duyurdu.

BUTLANIN ATADIĞI ÖZKANAT'TAN SKANDAL PAYLAŞIM

Butlan yönetimi tarafından göreve getirilen Özkanat'ın sosyal medya hesabından atama öncesinde yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Özkanat, atamadan bir gün önce (29 Haziran 2026) butlan yönetiminin görevden alma kararını eleştiren bir partiliye küfürlü yanıt verdi.

Yılmaz Özkanat'ın X paylaşımı (29 Haziran 2026)

ÖZGÜR ÖZEL'İN TABUT BAŞINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞAMASINDAN RAHATSIZ OLMUŞ

Öte yandan Özkanat'ın, hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazesine katılan CHP Lideri Özgür Özel'e tepki göstererek şunları yazması yeniden gündeme geldi:

"Özgür Özel’in Gülşah Başkanımızın tabutu başında, kameralar önünde sergilediği kontrolsüz ve abartılı ağlama hali, ne yazık ki bir genel başkana yakışmayan bir görüntü oluşturmuştur. Hepimiz derin üzüntü içindeyiz, hepimizin canı yandı, içimiz parçalandı. Ancak bu acıyı vakarla, sorumlulukla ve topluma moral verecek şekilde taşımak gerekirken, kamuoyunun önünde sergilenen bu tablo, birçok CHP’liyi ve yurttaşımızı rahatsız etmiştir. Acının büyüklüğü kadar duruşun da güçlü olması gerekir. Gülşah Başkan’ı saygı ve rahmetle anıyor, halkın acısını siyasi vitrine dönüştürmeden paylaşmanın önemini hatırlatıyoruz."