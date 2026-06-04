Butlan yönetimi hukuku yok sayıp yeni başkan belirledi: YDK için çok konuşulacak seçim

Butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi yeniden göreve döndü. CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, önceki dönem Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı olan Uğur Bayraktutan’ın yazılı istifa dilekçesi bulunmamasına rağmen Yüksek Disiplin Kurulu’nda yeni başkanlık seçimi yapılmasının tüzüğün 67. maddesine açıkça aykırı olduğunu belirterek, Mahir Polat'ın başkanlığa getirilmesine sert tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında Mahir Polat’ın YDK Başkanlığına getirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül; Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar ile birlikte alınan kararlara muhalefet şerhi koyduklarını belirterek, YDK ve Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) tüzük ve kanunları çiğnediğini ifade etti.

Süleyman Bülbül, mahkemenin verdiği kararın yanlış yorumlanarak yetki aşımı yapıldığını vurguladı. BAM 36. Hukuk Dairesi’nin kararının henüz kesinleşmediğini hatırlatan Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

"Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararında disiplin işlemlerine ve yapılan tüzük değişikliklerine dair bir tedbir kararı yoktur. Mahkemenin vermediği bir kararın YDK tarafından '4-5 Kasım 2023’ten sonraki tüm disiplin kararları yok hükmündedir' şeklinde yorumlanması tam bir hukuksuzluktur. YDK’nın mahkeme kararında olmayan bir hükmü üretme, MYK’nın da bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirme yetkisi yoktur."

"AF YETKİSİ SADECE PARTİ MECLİSİ’NDEDİR"

4-5 Kasım 2023 tarihinden sonra partiden ihraç edilen veya disiplin cezası alan üyelerin üyelik kayıtlarının eski durumuna döndürülmesi yönündeki adımların tüzüğe aykırı olduğunu belirten Bülbül, CHP Tüzüğü’nün 72. maddesine dikkat çekti:

"Tüzüğümüz açıktır; daha önce hakkında disiplin cezası verilmiş üyelerimiz hakkında sadece ve sadece Parti Meclisi’nin (PM) bağışlama yetkisi vardır. Ne YDK’nın ne de MYK’nın böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Alınan bu karar kesinlikle hükümsüzdür."

"İSTİFA DİLEKÇESİ OLMADAN BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILDI"

Toplantının asıl gündemi olan YDK Başkanlığı seçimi ve Mahir Polat’ın göreve getirilmesiyle ilgili de ciddi usulsüzlük olduğunu söyleyen Bülbül, mevcut YDK Başkanı Uğur Bayraktutan’ın görevden ayrılma süreci ve seçim sürecinin hukuksuz olduğunu şöyle belirtti:

"YDK'nın gündemi bugün Başkanlık seçimi gündemiydi, Başkanlık Divanı seçimi. Bu konuda biz itirazlarımızı ileri sürdük. Mahkeme tarafından verilen kararda bildiğiniz gibi 4-5 Kasım 2023 öncesindeki Genel Başkanlık, MYK, Parti Meclisi ve YDK'nın önceki durumuna geri döndürülmesi vardı. YDK Başkanı 4-5 Kasım 2023'ten önce Uğur Bayraktutan'dı.

YDK Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'dı. Uğur Bayraktutan'ın yazılı bir istifa dilekçesi olmadan başkanlık seçimi yapılması, başkanlık divanının belirlenmesi tüzüğün açıkça 67. maddesine aykırı olduğundan dolayı biz üç üye olarak itirazda bulunduk. Yapılan YDK Başkanlığı seçiminin tüzüğe aykırı olduğu itirazımızı ileri sürdük. Başka gündem maddesi yoktu bugün. Önümüzdeki toplantılar devam edecek.

Bizler diyoruz ki; hukukun en önemli ilkesi kurallara uyulması, hukuk devletinin inşa edilmesi, tüzüğe, Anayasa'ya ve Siyasi Partiler Kanunu'na uyulmasıdır. Biz butlanla, atamayla gelmiş, tüzüğe aykırı yapılan tüm işlemlere karşı itirazlarımızı sürüyoruz. Kurultayı istiyoruz."

BAYRAKTUTAN'DAN AÇIKLAMA

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YDK'da görev almadığını açıkladı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum. — Uğur Bayraktutan CHP (@UgurBayraktutan) June 4, 2026

"TEDBİR KARARI YOK"

Süleyman Bülbül sosyal medya hesabından da seçime ilişkin açıklamada bulundu.

Süleyman Bülbül, YDK üyeleri Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar ile karara muhalefet şerhi koyduklarını bildirdi. Bülbül, "Mahkemenin tedbir kararı yokken MYK ve YDK’nın tüzükte olmayan yetkiyi kullanması kabul edilemez" dedi.

Bülbül'ün paylaşımı şöyle: