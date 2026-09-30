Butlan CHP'sinin Erdoğan kararı belli oldu
Meclis'in yeni yasama yılı açılışı kapsamında toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda, mutlak butlan CHP'sinin Erdoğan'a karşı tutumu netleşti. MYK'de alınan karar doğrultusunda milletvekilleri Erdoğan için ayağa kalkmayacak ancak resepsiyona katılacak.
Mutlak butlan CHP'sinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusundaki tavrı netleşti.
Mahkeme kararıyla göreve gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda; yarın TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek yeni yasama yılı özel oturumunda, CHP Grubu'nun Erdoğan'ı ayakta karşılamaması kararlaştırıldı.
KILIÇDAROĞLU RESEPSİYONA KATILACAK
Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda, yarın TBMM'de gerçekleştirilecek 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı programları değerlendirildi.
ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, Genel Kurul'daki özel oturuma ve akşam düzenlenecek resepsiyona katılacak.
ERDOĞAN'I AYAKTA KARŞILAMAYACAKLAR
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yapmak üzere salona daveti sırasında CHP Grubu'nun tavrının ne olacağı da değerlendirildi. Alınan bilgilere göre CHP Grubu, Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişinde ayağa kalkmayacak.