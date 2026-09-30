TBMM yarın açılıyor: Özgür Özel YENİ Parti'nin kararını açıkladı
TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı başlıyor. Meclis'in açılışı öncesinde Yeni Partili milletvekilleri Özgür Özel liderliğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Özel açıklamalarda bulundu.
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TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı yarın (1 Ekim) başlıyor. Meclis'in açılışı öncesinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 91 milletvekiliyle yeni yasama yılına hazırlık kapsamında bir araya geldi.
Toplantının ardından milletvekilleriyle birlikte fotoğraf çektiren Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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"Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız." diyen Özel, "Daha sonra da arkadaşlarımız seçim bölgelerindeki programlar için ayrılacaklar, haftaya salı başlayacağız." şeklinde konuştu.
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Öte yandan TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında YENİ Parti Grubu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamayacağı ve akşam düzenlenecek Meclis resepsiyonuna da katılmayacağı belirtiliyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi