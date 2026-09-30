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TBMM yarın açılıyor: Özgür Özel YENİ Parti'nin kararını açıkladı

TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı başlıyor. Meclis'in açılışı öncesinde Yeni Partili milletvekilleri Özgür Özel liderliğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Özel açıklamalarda bulundu.

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TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı yarın (1 Ekim) başlıyor. Meclis'in açılışı öncesinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 91 milletvekiliyle yeni yasama yılına hazırlık kapsamında bir araya geldi.

Toplantının ardından milletvekilleriyle birlikte fotoğraf çektiren Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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YENİ PARTİ LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL PARTİSİNİN KARARINI AÇIKLADI

"Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız." diyen Özel, "Daha sonra da arkadaşlarımız seçim bölgelerindeki programlar için ayrılacaklar, haftaya salı başlayacağız." şeklinde konuştu.

TBMM yarın açılıyor: Özgür Özel YENİ Parti'nin kararını açıkladı - Resim : 2

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YENİ PARTİ'NİN ERDOĞAN TAVRI NE OLACAK?

Öte yandan TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında YENİ Parti Grubu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamayacağı ve akşam düzenlenecek Meclis resepsiyonuna da katılmayacağı belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
YENİ Parti Özgür Özel TBMM Recep Tayyip Erdoğan
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