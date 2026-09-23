Butlan CHP'si Mansur Yavaş'a rest çekti! "Kimse kendini üstün görmesin"

Butlan CHP'si Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın partinin 9 Eylül kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de bilgi vermesi üzerine sert açıklamalarda bulundu.

"HİÇ KİMSE BUNDAN AZADE DEĞİL"

CHP’nin kurumsal kimliğinin herkesin üzerinde olduğunu söyleyen Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse bundan azade değil. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstte görmesin kendisini."

"BAŞKA BİR GENEL BAŞKANA 'BİLDİ VERDİM' DİYEMEZ"

Belediye başkanlarının parti etkinliklerine katılmasını beklediklerini belirten Sarı, başka bir partinin genel başkanına bilgi verilmesini de eleştirdi:

"Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Diyemez bunu."

BELEDİYE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Sarı, CHP’li belediye başkanlarının kendi partilerinin genel başkanına karşı sorumlu olduğunu vurguladı:

"Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ise herkes, o zaman genel başkanının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu, sorumluluğunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na karşı bir sorumluluk olduğunu kabul edecek."

Belediye başkanları toplantısından çıkacak tabloya göre konuyu yeniden değerlendirebileceklerini belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Biz önümüzdeki günlerde bir belediye başkanları toplantısı yaptığımızda, çıkacak tabloya göre ayrıca bu değerlendirmeyi de yaparız."