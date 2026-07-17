Butlan, CHP'li Sevgi Kılıç'a çirkin saldırıya tepki vermek için 2 gün bekledi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin’in ekibinde yer alan Özgür Çelik, CHP'li Sevgi Kılıç’ı hedef alan cinsiyetçi bir paylaşım yaptı. Butlan CHP’nin kadın kolları başkanı Ayten Gülsever ise 14 Temmuz’da yapılan paylaşıma iki gün sonra tepki gösterdi.

Butlancı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Sevgi Kılıç’ın katıldığı bir eylemde CHP Lideri Özgür Özel’in pankartını taşıdığı fotoğrafını yayımlamış, paylaşımda Kılıç’a yönelik çok çirkin ifadeler kullanmıştı.

Butlancı Özgür Çelik, Kılıçdaroğlu ile yan yana

TEPKİ İÇİN İKİ GÜN BEKLEDİ

Butlan CHP’nin kadın kolları başkanı olarak görevlendirdiği Ayten Gülsever, 14 Temmuz’da yaşanan olaya 16 Temmuz’da yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Gülsever’in açıklaması şöyle:

"Parti üyemiz Özgür Çelik’in, önceki dönem Parti Meclisi üyemiz Sevgi Kılıç’ı hedef alan paylaşımı, başta kadın örgütlerimiz olmak üzere, tüm partililerimizi derinden üzmüştür. Kullanılan ifadenin taşıdığı cinsiyetçi ima, yalnızca bir kadın siyasetçiye değil, siyasette eşitlik ve saygınlık mücadelesi veren bütün kadınlara yönelmiş bir saldırıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi; kadınları aşağılayan, cinsiyetçi dili normalleştiren ve siyasi tartışmayı hakarete indirgeyen bir anlayışın yeri değildir. Partimiz, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, kadın-erkek eşitliğinden ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara açtığı çağdaşlık yolundan güç almaktadır.

Sevgi Kılıç’ın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyor, bu çirkin paylaşımı en güçlü biçimde kınıyoruz. Kimden gelirse gelsin, kadınlara yönelik cinsiyetçi dil karşısında susmayacağız, geri adım atmayacağız."

KILIÇ DAVA AÇACAK! "HAYSİYETSİZ TROLLER"

Çirkin paylaşımı tepki göstermek için alıntılayan Sevgi Kılıç, Çelik’e şu sözlerle yanıt vermişti:

"Haysiyetsiz troller ne benim ne de bir başka kadın siyasetçinin muhatabıdır. Asıl mücadelemiz, bu cinsiyetçi dili besleyen, koruyan ve kadınları siyasetten dışlamaya çalışan çürümüş düzene karşıdır. Bu troller, hakaret etme cüretini kendilerinde buluyorsa, bu denli pervasızlaştırılmışlarsa bunun sebebi, kirli siyaset anlayışının onlara açtığı alandır. Bu şahıs hakkında hukuki süreci başlatıyorum. Zorbalığa asla boyun eğmeyeceğiz!"

Kılıç, paylaşımın ardından Özgür Çelik hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

BUTLANCI ÇELİK'İN ÇİRKİN SÖZLER İLK DEĞİL

Gürsel Tekin’in ekibindeki Özgür Çelik, daha önce de Oğuzhan Uğur’un sunduğu Babala TV programında gündeme gelmişti. Gürsel Tekin’in konuk olduğu programda sorulan bir sorudan rahatsız olan Çelik, bir izleyiciyi "kolunu kırmakla" tehdit etmişti.

Oğuzhan Uğur, yaşananların ardından Özgür Çelik’i stüdyodan çıkarmıştı.