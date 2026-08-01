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Bir belediye başkanı daha AKP yolcusu

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın CHP’den istifası, AKP’ye geçeceği yönündeki kulisleri güçlendirdi. Ankara’da ise 14 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümünde çok sayıda belediye başkanı ve vekile rozet takılacağı konuşuluyor.

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Bir belediye başkanı daha AKP yolcusu

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, CHP'den istifa etti. Dün istifasını kentteki bir kafede açıklayan Akay, YENİ Parti'yi de hedef aldı. Akay, CHP'den bu şekilde istifa ederek hakkında çıkan kulis haberlerini güçlendirdi.

Çerkezköy'ün yerel medyası bir süredir Akay'ın AKP'ye geçeceğini yazıyordu. Yerel medya, bu olasılığın da güçlü olduğunu dile getiriyordu.

Ankara'daki kulislerde, AKP'nin kuruluş yıl dönümü için büyük bir gövde gösterisi hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

AKP'NİN YILDÖNÜMÜNDE TRANSFERLER GELİYOR

Kulislerde, kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta çok sayıda belediye başkanı ve vekilin AKP'ye geçeceği söyleniyor.

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AKP'nin yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha adaylığı için TBMM'de yeterli çoğunluğu sağlamak amacıyla hamle yaptığı analizleri de yine bir süredir kulislerin en çok konuşulan konusuydu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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