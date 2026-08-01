AKP yönetiminin son dönemde hız verdiği milletvekili ve belediye başkanı transferleri, parti içinde tartışma yarattı. Yeni katılan isimlerin kısa sürede önemli görevlere getirilmesi, yıllardır teşkilatlarda çalışan kadroların tepkisine neden oldu. Transferlerle siyasi gücünü artırmayı hedefleyen AKP’de, “emek verenler geri planda bırakılıyor” eleştirisi giderek yükseliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın son dönemde milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla yürütülen transfer görüşmelerine ağırlık verdiği ifade ediliyor.

AKP’nin bu yöntemle Meclis’teki sandalye sayısını artırmayı ve yerel yönetimlerdeki gücünü genişletmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

Son aylarda farklı partilerden çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AKP’ye katıldı. Yeni transferlerin 14 Ağustos’taki AKP kuruluş yıldönümü programında kamuoyuna açıklanabileceği belirtiliyor.

PARTİ İÇİNDE GÖREV KRİZİ ÇIKTI

Transferlerin artması AKP içinde de tartışmalara yol açtı. Farklı partilerden gelen bazı isimlerin kısa süre içinde önemli görevlere getirilmesi, parti teşkilatlarında rahatsızlık yarattı.

Özellikle yeni katılan bazı milletvekillerine Merkez Yürütme Kurulu'nda görev verilmesi eleştiri konusu oldu. Uzun yıllardır parti teşkilatlarında çalışan isimlerin geri planda bırakıldığı görüşü dile getirildi.

AKP kaynaklarına göre, teşkilat mensupları transferlere tamamen karşı çıkmıyor. Ancak partiye uzun yıllar emek veren kadroların yerine yeni katılan isimlerin yönetimde görev alması motivasyon kaybına neden oluyor.

BELEDİYE TRANSFERLERİNE TEPKİ

Benzer eleştirilerin belediye başkanı transferleri için de yapıldığı belirtiliyor. Başka partilerden seçildikten sonra AKP’ye geçen belediye başkanlarının yerel teşkilatlarda huzursuzluk yarattığı ifade ediliyor.

AKP yönetimi transferlerle sayısal ve siyasi gücünü artırmayı hedeflerken, parti içinde teşkilatların motivasyonu ve aidiyet duygusuna ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır ile İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban’ın 14 Ağustos’ta AKP’ye katılacağı iddia edildi.