Bilal Erdoğan Suriye'de Halep Valisi ile görüştü: Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Suriye'de Halep Valisi al-Gharib ile bir araya geldi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen Bab-ı Ali Toplantısı'na "Onur Konuşmacısı" olarak katıldı.

BİLAL ERDOĞAN VE AKP'Lİ HEYET HALEP'TE

Etkinlik sonrasında Bilal Erdoğan, Halep Valisi Azzam al-Gharib'i ziyaret etti.

Vakıf başkanı Bilal Erdoğan'a bu ziyarette AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu eşlik etti.

OTURMA DÜZENİ DİKKAT ÇEKTİ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Halep Valisi ile karşılıklı otururken; Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın Erdoğan'a eşlik eden heyetle birlikte oturması dikkatlerden kaçmadı.