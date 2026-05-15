Baskın seçim olacak mı? AKP'li üst düzey isimden net yanıt: İhtimal sıfır

Ankara kulisleri "baskın seçim" iddiaları ile çalkalanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel meydanlarda sık sık "ara seçim" talebini yineliyor.

Ankara’da siyaset kulisleri “baskın seçim” iddialarıyla hareketlenirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın sonbahar için yaptığı erken seçim çıkışı da tartışmaları büyüttü.

Gazeteci Nergis Demirkaya'nın 24Saat gazetesinde yayımlanan yazısına göre AKP'li üst düzey bir yönetici “Baskın seçim yok, bu iddia bir hikaye, ihtimal sıfır” dedi.

İktidar partisi kulislerinde seçimlerin 3 ya da 5 ay erken yapılmasının “siyasette istikrar” yaklaşımına zarar vermeyeceği görüşü dile getiriliyor.

Özetle, seçimlerin bir süre öne alınarak, 2027 yılı sonbaharında ya da 2028 yılı ilkbaharında yapılacağı tartışmaları geçerliliğini koruyor.

'BU İDDİA BİR HİKAYE'

Demirkaya'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"AK Partili üst düzey bir yönetici baskın seçim olasılığı için, 'Baskın seçim yok, bu iddia bir hikaye, ihtimal sıfır' ifadelerini kullanıyor. Bu ifadeleri kullanan yönetici gerekçesini de şöyle açıklıyor:

'Muhalefet hala Cumhurbaşkanını tanıyamadı. İstikrarın temeli seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız sürekli siyasi istikrar vurgusu yapıyor. Bu vurgu milletin verdiği yetkinin zamanı içinde kullanılmasıdır. Siyaseten kullanacağınız 5 yıllık süreyi hesap ederek vaatleriniz doğrultusunda çalışmalarınızı planlar, buna göre sistemsel yapınızı inşa eder ve çalışmalarınızı hayata geçirirsiniz. Siyasi istikrar budur. AK Parti öncesi ömrü ortalama 16 ay süren hükümetler gördük. Şimdi istikrarlı, süresinde seçimlerin yapıldığı bir döneme gelindi.'

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

AK Partili yetkili 'seçimler zamanında yapılacak' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olması için gereken 'erken seçim' kararını yok saymıyor. Seçimlerin 3 ya da 5 ay erken yapılmasının 'siyasette istikrar' yaklaşımına zarar vermeyeceği görüşünü dile getiriyorlar. Bu yaklaşıma baktığımızda seçimlerin bir süre öne alınarak, 2027 yılı sonbaharında ya da 2028 yılı ilkbaharında yapılacağı tartışmaları geçerliliğini koruyor."