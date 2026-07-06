Bakan Gürlek'ten AP Raportörüne tepki: Kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, İzlanda ve Portekiz'den AP üyeleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen davalarını takip etti.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Amor, Avrupa Parlamentosu adına Türkiye'deki yargı süreçlerini izlemeye devam edeceklerini belirtti. Kısa süre önce kabul edilen Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu'na da değinen Amor, "Durumun daha kötüye gidebileceğini düşünmek istemiyorduk. Ancak iktidarın hayal gücü her defasında sınırları aşmayı başarıyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Amor'un bu sözlerine çok sert ifadelerle yanıt verdi. Gürlek, "Kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; kimse devam eden davaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya veya ülkemizin iç işlerine karışmaya kalkışamaz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan paylaştığı yazısını "Milli irademizi, yargı sistemimizi, hukukun üstünlüğümüzü hiçbir siyasi gündemin baltalamasına izin vermeyeceğiz" sözlerini dile getirerek bitirdi.

Bakan Gürlek'in yanıtının tamamı şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti, hukukun üstünlüğüne dayalı bağımsız, egemen ve demokratik bir devlettir. Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevreler tarafından izlenmesi, Türkiye’nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesidir.

Ancak, devam eden davalarla ilgili mahkeme kapılarında sanki hüküm verircesine beyanlarda bulunmak, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskıya maruz bırakmaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur.

Türkiye’nin yargı süreçleri, yabancı milletvekillerinin siyasi gündemlerine, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil; hukuka, delillere ve millet adına hüküm veren mahkemelerin takdirine göre işler.

Bunu burada açıkça ifade ediyorum: Kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; kimse devam eden davaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya veya ülkemizin iç işlerine karışmaya kalkışamaz.

Türkiye, bu noktaya; Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vesayetçi yapılar, darbe heveslileri, terör örgütleri ve dışarıdan bize demokrasi dersi vermeye kalkan çevrelerin karşısında milli iradeyi koruyarak ulaşmıştır.

Türkiye, kendi yasalarını uygulayacak güce, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini belirleyecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı sistemimizi, hukukun üstünlüğümüzü hiçbir siyasi gündemin baltalamasına izin vermeyeceğiz."