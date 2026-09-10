Bahçelievler’de denge değişti: CHP’den AKP’ye 3 meclis üyesi geçti

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde CHP’li üç belediye meclis üyesi AKP’ye geçti.

Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak’ın AKP’ye katılmasıyla Bahçelievler Belediye Meclisi’nde sandalye dağılımı değişti.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU CUMHUR İTTİFAKI’NA GEÇTİ

Üç üyenin parti değiştirmesinin ardından Cumhur İttifakı’nın Bahçelievler Belediye Meclisi’ndeki üye sayısı 23’e yükseldi. CHP’nin üye sayısı ise 22 oldu.

Böylece Bahçelievler Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti.

ROZETLERİ AKP İL BAŞKANI TAKTI

AKP’ye katılan meclis üyelerine parti rozetlerini AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise rozet töreninde yer almasına rağmen rozet takmadı. Bahadır, çektiği sosyal medya videolarıyla tepki çekmişti. Öyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahadır hakkında isim vermeden açıklama yapmıştı.