Babacan'dan AKP'ye transfer tepkisi: Hiç utanmıyorlar

Ankara siyaseti CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçmesiyle hararetli günler yaşıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında yaptığı konuşmada iktidarın daha önce kendilerine ağır eleştiriler yönelten isimleri transfer etmesine tepki gösterdi.

"SİYASETTE KALİTE ÇOK DÜŞTÜ"

Türkiye siyasetinin geldiği noktadan hicap duyduğunu belirten Babacan, "İktidar daha düne kadar ağır hakaretler saydığı insanları partilerine transfer ederken hiç utanmıyor." dedi.

Ana muhalefete de eleştiriler yönelten Babacan, siyasette kalitenin düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Ana muhalefete bakıyoruz; daha dün aynı masada oturdukları partilerin milletvekillerini davet edip rozet takmayı marifet bilenler gün gelip de partilerinden ayrılanlara başkaları rozet taktığında arkalarından en ağır hakaretleri saydırıyorlar. Gerçekten siyasette kalite çok düştü, yazık bu ülkeye. Eskiden yazılı veya sözlü etik kurallar vardı. İnsanlarda utanma duygusu, ar vardı. Daha dün bazı milletvekilleri ile ilgili sosyal medyaya düşen iddialara bir bakın; bu iddiaları ortaya saçanlarda hiç mi vicdan, utanma yok, ayıp. Siyasete girmek için insanlıktan çıkmak gerekmez. İnsanlar siyasetten topyekun ümitlerini kesiyorlar, 'Siyaset kirlenmiş, yozlaşmış' diyorlar."

"BİZLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

"Tam da bu noktada bizlere büyük görevler düşüyor, çok büyük bir sorumluluk var." şeklinde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı son olarak "Ülkeyi bu çamurdan siyasetle çıkaracağımızı anlatacak olan bizleriz. 'Siyaset topyekun bozuk değil. İçlerinde iyi ve düzgün insanlar var' dedirtecek olan bizleriz. İşte buradayız, bir aradayız. Yeni Yol grubu olarak bizler, temiz siyasetin temsilcileriyiz." dedi.