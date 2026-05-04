Ali Babacan: İmamoğlu aday olmasaydı tutuklanır mıydı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

T24 yayınına konuk olan Babacan, İmamoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olduğu için tutuklandığını ifade etti.

"İMAMOĞLU ADAY OLMASAYDI TUTUKLANIR MIYDI?"

Eğer İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön plana çıkmasaydı İBB soruşturmasında da farklı gelişmeler yaşanacağını belirten Babacan, şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu 'Ben adayım.' demeseydi, hani 'turpun büyüğü' dedi, turpun büyüğü resmini arkasına koydu. 'Hadi salla da göreyim.' dedi değil mi? Bir bakıma meydan okudu yani. Şimdi sadece bir adaylık değil, meydan okuyan bir adaylıkla yola çıktı. Ve bunları yapmamış olsaydı yine de şu anda tutuklu mu olurdu, yoksa tutuksuz yargılanan birkaç dosya üzerinden mi İstanbul Büyükşehir Belediyesi değerlendirilirdi?"

"Bu soruyu hepimizin sorması lazım." diyen DEVA Partisi Genel Başkanı, İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk suçlamasının da halkta karşılığı olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Ama bunun cevabı da çok açık herhalde, değil mi? Yani şu Ankara'da, Kızılay'da şöyle bir 10 kişiye 20 kişiye sorun, İmamoğlu niye tutuklandı diye. 'Ya yolsuzluk yaptı.' diye mi tutuklandı diyecekler, yoksa 'Aday oldu.' diye mi tutuklandı diyecekler? Yani halktaki intiba bu. Tabii bunun o yolsuzluk boyutu dediğim gibi, yani o dosyalar şunlar bunlar onlar ayrı bir mesele. Yani onun ayrı bağımsız bir süzgeçten geçmeden kanaat oluşturmak mümkün değil. Kimseyi biz peşinen de suçlayamayız. Çünkü masumiyet karinesi var. Suçluluğu ispat edilene kadar herkes masumdur. Hukukun temel ilkesi, evrensel ilkesi yani. Ama bir sıkıntı varsa da herkes her zaman hesap vermeye de hazır olmalıdır."

"DEMİRTAŞ VE KAVALA DOSYALARI BOŞ"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi davası tutuklusu Osman Kavala ile ilgili de konuşan Babacan, her iki ismin de dosyasının boş olduğunu ve tahliye edilmelerinin gerektiğini belirtti: