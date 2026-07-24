Aziz İhsan Aktaş davasında bazı sanıklar için yakalama kararı

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasına devam edildi. Sözlü uyarılara rağmen, duruşmaya gelmeyenler için yakalama kararı verildi. Yedisi tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada, altısı görevinden uzaklaştırılan yedi belediye başkanı da bulunuyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri (Marmara) Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları mütalaaya ilişkin beyanlarını sundu.

ÖZER BERAATİNİ İSTEDİ

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer, lehine toplanan delillerin dikkate alınmasını ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Savcılığın haklarında beraat istediği bazı sanıklar ile avukatları, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi. Ceza talep edilen tutuksuz sanıklar ise suçlamaları reddederek herhangi bir örgüte üye olmadıklarını savundu.

Sanık avukatları da suçlamaların soyut iddialara dayandığını öne sürdü. Müvekkillerinin hiyerarşik bir yapının içinde bulunmadığını belirten avukatlar, dosyadaki delillerin mahkûmiyet için yeterli olmadığını söyledi.

27 TEMMUZ'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, yapılan sözlü uyarılara rağmen duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklar hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi. Duruşma, 27 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.

SAVCILIĞIN İSTEDİĞİ CEZALAR

Esas hakkındaki mütalaada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın; ihaleye fesat karıştırma, belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, suç gelirlerini aklama ve haksız mal edinme suçlamalarından 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi talep edildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin hakkında rüşvet suçlamasından 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Ahmet Özer’in iki kez ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçlamasından 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın ulaşım araçlarının hareketini engelleme, kaçırma veya alıkoyma suçlamasından beraati; rüşvet suçlamasından ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.