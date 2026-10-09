Ataşehir seçimine saatler kala çoğunluk AKP'ye geçti! Kulisler 'İBB'yi' konuşmayı başladı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile başkanvekili seçilen Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından gözler 10 Ekim’de yapılacak başkanvekilliği seçimine çevrildi. Seçime saatler kala CHP’li Meclis Üyesi Ekrem Köse’nin istifasıyla meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçti. Gelişmenin İBB Meclisi’ndeki dengeleri de etkileyeceği belirtiliyor.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ

Ataşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında, CHP’li Meclis Üyesi Ekrem Köse’nin partisinden istifa ettiği duyuruldu. Köse, belediye meclis başkanlığına sunduğu dilekçede görevine bağımsız üye olarak devam edeceğini bildirdi.

İstifanın ardından Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP’nin sandalye sayısı 17’ye düştü. Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı ise 18’e yükseldi. Böylece başkanvekilliği seçimi öncesinde meclis çoğunluğu bir üyelik farkla el değiştirdi.

İBB MECLİSİ HESABI DA DEĞİŞİYOR

Ataşehir’deki istifanın yalnızca ilçe belediyesiyle sınırlı kalmayacağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeyi de etkileyeceği belirtiliyor.

Ataşehir Meclisi'nde iki CHP’linin daha partisinden ayrılacağı iddia edildi. Ataşehir'in geçmesi durumunda da İBB'deki dengelerin değişmesine adım kaldı. Cumhur İttifakı'nın halihazırdaki 10 kişilik farkı 8'e düşecek.

Ataşehir Belediye Meclisi’nde daha önce CHP listesinden seçilen altı üye AKP’ye katılmıştı. Bu isimler Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver olmuştu.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in Nisan 2026’da tutuklanmasının ardından yapılan seçimde başkanvekilliğine Murat Güneş seçilmişti. Güneş’in de geçtiğimiz pazartesi günü tutuklanması üzerine belediyede yeni başkanvekilliği seçimi kararı alınmıştı.

İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye Başkanvekilliği seçiminin 10 Ekim’de yapılacağını duyurmuştu. Seçime saatler kala yaşanan istifa, ilçede siyasi dengeleri tamamen değiştird