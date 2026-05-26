Aralarında çok ünlü isimler ve kurumlar var! Mutlak butlana karşı 66 STK ve 720 isimden ortak açıklama

CHP’ye yönelik tartışmalı mutlak butlan kararına karşı 66 sivil toplum kuruluşu ve oluşumu ile 720 yurttaş ortak kamuoyu açıklaması yayımladı.

Açıklamada, kararın yalnızca CHP’ye yönelik bir müdahale olmadığı, toplumun seçme, seçilme ve geleceğini belirleme hakkını hedef aldığı belirtildi.

İmzacılar arasında 10 Ekim Barış Derneği, İnsan Hakları Derneği, İstanbul Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Demokrasi İçin Birlik, Ekoloji Birliği, Kadının İnsan Hakları Derneği, Alevi Düşünce Ocağı Derneği, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, Validebağ Savunması ve Yeşil Sol Parti’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum yer aldı.

Açıklamaya ayrıca 720 yurttaş bireysel imza verdi. İmzacılar, kararın toplumsal iradeyi hedef aldığını belirterek demokrasi ve toplumsal barış için ortak mücadele çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

AYATIMIZI VE GELECEĞİMİZİ DEĞİŞTİRME HAKKIMIZA YAPILAN SALDIRIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

CHP için verilen mutlak butlan kararı, toplumun hayatını ve geleceğini değiştirme hakkını elinden alma hamlesidir. Demokratik düzene açık bir müdahaledir. Siyasi partiler, dernekler, meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, belediyeler başta olmak üzere toplumun özgür iradesini ortaya koyduğu bütün kurumlar hedef alınmakta, seçme-seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmaktadır.



İktidar yargı eliyle siyaseti kendi lehine düzenlemek, mutlak butlanla, kayyımlarla, örgütlenme, ifade özgürlükleri önündeki hukuk ve anayasa dışı engellerle toplumun nefesini kesmek, geleceği için umut duymasını engellemek, toplumsal iradeyi teslim almak istiyor.

Anayasal haklarımızı, özgürlüklerimizi, adalet duygumuzu, toplumsal barışı, ortak geleceğimiz için umut besleme hakkımızı hedef alan, ülkeyi seçimsiz, muhalefetsiz, toplumun iradesinin hiçe sayıldığı bir kayyım cehennemine dönüştürmeyi amaçlayan mutlak butlan kararına karşı sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar olarak herkesi toplumsal barış ve demokrasi için ortak mücadeleye çağırıyoruz.