AP Raportörü Amor'dan Üsküdar tepkisi: Bütün sistem yozlaştırıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Üsküdar Belediyesi'nin CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Amor, yaşanan sürecin demokrasi açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu savunarak, “Bütün sistem yozlaştırıldı” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi gerçekleştirildi. Belediye Meclisi'ndeki oylama sonucunda belediye yönetimi AKP'ye geçti.

Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda Üsküdar'da yaşananları sert sözlerle eleştirdi. Üsküdar'da bugün yaşananların “demokrasiye bir alay” olduğunu belirten Amor, insanların yaşananlara gözyaşlarıyla tepki göstermesinin son derece normal olduğunu ifade etti.

Amor, paylaşımında CHP'nin seçimle kazandığı belediyenin AKP'ye geçmesi için “bütün sistemin yozlaştırıldığını” öne sürerek, sürecin tutuklamalar, parti değiştirmeler, tehditler ve dört tur süren oylama sonucunda gerçekleştiğini savundu.

AP Türkiye Raportörü, yaşananları “açık bir güç gaspı” olarak nitelendirdi.

"Üsküdar'da bugün olanlar demokrasiye bir alaydır, insanların gözyaşlarıyla tepki vermesi son derece normaldir. Sandıkta kaybedilenin kazanılması için bütün sistem yozlaştırıldı. Tutuklamalar, ayrılmalar, tehditler ve bugünkü 4 turlu oylama gerekti. Bu açık bir güç gaspıdır."