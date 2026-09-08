İstanbul’da CHP'den AKP'ye el değiştirilen belediyeler: 918 bin oy yok sayıldı
Üsküdar’daki başkanvekilliği seçimiyle birlikte AKP’nin yönettiği ilçe belediyesi sayısının 20’ye çıktığı, CHP’nin ise 17 belediyede kaldığı belirtildi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin kazandığı bazı İstanbul ilçe belediyelerinde, seçim sonrasında yaşanan tutuklama, görevden uzaklaştırma ve parti değişiklikleri nedeniyle yönetimler değişti.
Söz konusu değişimlerin ardından, seçimlerde CHP adaylarına oy veren 918 bin 443 seçmenin tercihinin belediye yönetimine doğrudan yansımadığı değerlendirmesi yapıldı.
9 BELEDİYEDE YÖNETİM DEĞİŞTİ
Seçim sonrası yönetimi değişen belediyeler ve 31 Mart 2024’te CHP adaylarının aldığı oylar şöyle:
- Bayrampaşa: Tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun ardından yapılan belediye meclisi seçimleri sonucunda yönetim AKP’ye geçti. Mutlu, 73 bin 850 oy almıştı.
- Beykoz: Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından Özlem Vural Gürzel başkanvekili seçildi. Gürzel daha sonra AKP’ye geçti. Köseler 68 bin 453 oy almıştı.
- Çekmeköy: CHP adayı Orhan Çerkez 82 bin 974 oyla seçildi. Çerkez daha sonra AKP’ye katıldı.
- Esenyurt: CHP adayı Ahmet Özer 227 bin 608 oyla belediye başkanı seçildi. Hakkındaki soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırılan Özer’in yerine belediyeye kayyum atandı.
- Gaziosmanpaşa: CHP adayı Hakan Bahçetepe 107 bin 636 oyla seçildi. Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından yapılan belediye meclisi seçiminde AKP’li Eray Karadeniz başkanvekili oldu.
- Şile: CHP adayı Özgür Kabadayı 16 bin 302 oy aldı. Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından Sacit Terzi başkanvekili seçildi. Terzi daha sonra CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı.
- Şişli: Emrah Şahan 99 bin 921 oyla belediye başkanı seçildi. İBB operasyonu kapsamında tutuklanan Şahan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyeye kayyum atandı.
- Tuzla: CHP adayı Eren Ali Bingöl 84 bin 94 oyla seçildi. Bingöl daha sonra CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı.
- Üsküdar: CHP adayı Sinem Dedetaş 157 bin 605 oyla belediye başkanı seçildi. Son başkanvekilliği seçiminin ardından belediyenin yönetimi AKP’ye geçti.
Bazı belediyelerde başkan değişti, yönetim CHP’de kaldı
Öte yandan Adalar, Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu ve Büyükçekmece’de de belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.
Bu belediyelerde yapılan başkanvekilliği seçimlerinde yeniden CHP’li isimler göreve geldi. Söz konusu belediyelerde seçilen CHP’li başkanların 31 Mart 2024 seçimlerinde toplam 579 bin 418 oy aldığı belirtildi.
Üsküdar’daki son gelişmeyle birlikte İstanbul’da AKP’nin yönettiği ilçe belediyesi sayısının 20’ye yükseldi, CHP’nin yönettiği ilçe belediyesi sayısının ise 17’ye geriledi.