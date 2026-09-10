Ankara'da Neo-Nazi operasyonu! 7'si çocuk 9 kişi gözaltında

Ankara’da sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 7’si çocuk 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, şüphelilerin adreslerine ortak operasyon düzenledi.

NAZİ BAYRAKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca, bir havalı tüfek, üç bıçak, aşırı sağcı ve soykırımcı Nazi rejiminni sembolleri, kuru kafa maskesi ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor. (DHA)

KAHRAMANMARAŞ'TA DA NEO-NAZİ TUTUKLAMIŞTI

Nisan 2026’da, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından Telegram’da bomba fotoğrafı paylaştığı ve saldırı düzenleyeceği yönünde mesajlar yazdığı öne sürülen bir lise öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Yeni Şafak’ın haberine göre öğrencinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirilmişti. Kamuflajın üzerinde Neo-Nazilerin kullandığı 'Kara Güneş' sembolünün bulunduğu görülmüştü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Neo Nazilerin KaraGüneş sembolü

Aynı sembolü, Ağustos 2024’te Eskişehir’de rastgele kişilere bıçaklı saldırı düzenleyen Arda K. de kullanmıştı. Arda K., yargılandığı davada 75 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.