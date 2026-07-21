Gizlice kulübeler kurmuşlar! Neo-Nazi bağlantılı grubun 'beyazlara özel köy' projesi o ülkeyi karıştırdı

İngiltere'nin Galler bölgesinde faaliyet gösteren Woodlander Initiative (TWI) adlı grup, kırsalda ABD'deki "yalnızca beyazlara yönelik yerleşim" modeline benzer bir topluluk kurmaya çalıştığı iddialarıyla gündemde. Grubun Powys bölgesinde satın aldığı beş dönümlük arazide gerekli izinler alınmadan iki ahşap yapı inşa ettiği öne sürüldü.

Powys Belediyesi, söz konusu arazi için herhangi bir planlama başvurusu yapılmadığını doğrularken, gelen ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı. Tarım arazisinin kullanım amacının da değiştirilmediği belirtilirken, grubun planlama kurallarını ihlal etmiş olabileceği ifade edildi.

AŞIRI SAĞCI YAPILARLA BAĞLANTI İDDİASI

TWI ise iddiaları reddederek, oluşumun herhangi bir etnik köken ya da ten rengine göre üyelik şartı bulunmadığını ve isteyen herkesin alanı ziyaret edebileceğini savundu. Ancak grubun, İngiltere'nin aşırı sağcı ve neo-Nazi yapılanmalarıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialar tartışmaları büyüttü.

Uzmanlar, Avrupa ve ABD'de bazı aşırı sağ grupların son yıllarda kırsal bölgelerde arazi satın alarak "paralel toplumlar" oluşturmayı hedeflediğini belirtirken, Galler'deki girişimin de bu eğilimin son örneklerinden biri olabileceğine dikkat çekti. Yerel halk ise hem izinsiz yapılaşmadan hem de grubun ideolojik geçmişinden endişe duyduklarını dile getirdi.