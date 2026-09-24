Anayasa Mahkemesi’nden ‘isim benzerliği’ emsal kararları

ÖZEL HABER - HALKTV.COM.TR - ERSİN EROĞLU

Anayasa Mahkemesi (AYM), 29 Eylül'deki Genel Kurul gündemine Yeni Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı.

AYM, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşecek.

Halktv.com.tr Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda verdiği emsal kararlara ulaştı.

‘TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ, TÜRKİYE BİRLİĞİ PARTİSİ’NE BENZEMİYOR’

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Birlik Partisi’nin daha önce kurulan Türkiye Birliği Partisi’ne benzediği yönünde Anayasa Mahkemesi’ne bir başvuruda bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebine göre partinin ismi karışıklığa neden olabilecek düzeydeydi. Türkiye Birlik Partisi’nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğü ve siyasi parti sicilinden terki talep edildi.

Anayasa Mahkemesi “Türkiye Birlik Partisi” tarafından kullanılmakta olan parti isminin, daha önce kurulan “Türk Birliği Partisi” ismiyle iltibasa mahal vermeyecek derecede farklı olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin reddine reddine karar verdi.

‘YERLİ VE MİLLİ PARTİ, MİLLİ PARTİ’YE BENZEMİYOR’

Anayasa Mahkemesi benzer bir kararı Milli Parti yetkililerinin Yerli ve Milli Parti’nin isminin kendi partilerine benzediği iddiasıyla yaptığı başvuruda aldı.

Anayasa Mahkemesi aldığı kararda şu ifadelere yer verdi:

“Yerli ve Milli Parti isminde yer alan “Milli” ibaresinin 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırılığı ileri sürülerek anılan Parti isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi talebinin REDDİNE 27/3/2025 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.”

MİLLET PARTİSİ’NİN MİLLET VE ADALET PARTİSİ BAŞVURUSU

Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi’nin Millet ve Adalet Partisi tarafından kullanılan “MİLAD” rumuzunun benzerlik taşıdığı iddiasıyla yaptığı parti faaliyetlerinin durdurulması talebini de reddeti.

Kararda şöyle denildi:

“Millet ve Adalet Partisi tarafından kullanılan "MİLAD" rumuzunun, Millet Partisi tarafından kullanılan "MİLLET" rumuzu ile karıştırılması gibi bir durumun olmadığı gerekçesiyle Millet Partisinin, Millet ve Adalet Partisi tarafından kullanılan rumuzun kullanılmasının durdurulmasına, hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi yönündeki talebin reddine karar verilmesi gerekir. Millet Partisinin, Millet ve Adalet Partisinin isminin ve rumuzunun kullanılmasının durdurulmasına, hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi isteminin REDDİNE 19.3.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.”

NE OLMUŞTU?

Öztürk Yılmaz başkanlığındaki Yenilik Partisi, Yeni Parti’yle isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’a başvuru yapmıştı. Ardından Yargıtay’dan Yeni Parti’ye gönderilen tebligatta isim değişikliği yapılması gerektiği kaydedildi. İsim krizinin Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi talebi 29 Eylül’de görüşmek için gündemine aldı.