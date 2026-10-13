Aliyev'in partisinden AKP'ye 'başörtüsü' yanıtı: AKP'yi bu zararlı siyasetten kaçınmaya çağırıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in genel başkanlığını yürüttüğü iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), başörtüsü yasağına karşı yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Partinin Basın Servisi tarafından 13 Ekim'de yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile AKP milletvekilleri diye isim vererek eleştirilere yanıt verdi. YAP, AKP iktidarına yakın medya kuruluşlarının dahil olduğu şekilde Azerbaycan hakkında gerçeğe aykırı yayınlar yapıldığını savundu. Bu 'karalama ve iftiraların' iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görebileceği öne sürüldü.

Açıklamada, Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkilerinden ülkedeki başörtüsü tartışmalarına kadar birçok konuya değinildi. Özellikle Türkiye'deki siyasi çevrelerin Azerbaycan'ın eğitim politikalarına yönelik eleştirileri, Bakü yönetiminin tepkisinin odağında yer aldı.

Yeni Azerbaycan Partisi Basın Servisi'nin 13 Ekim 2026 tarihli açıklamasının tam metni:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri tarafından Azerbaycan hakkında dile getirilen görüşlerle ilgili olarak Yeni Azerbaycan Partisi Basın Servisi aşağıdaki hususları bildirir:

"İFTİRA SİSTEMATİK HALE GELDİ"

Uzun süredir Türkiye'deki bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen haber kaynakları da dahil olmak üzere, Azerbaycan hakkında gerçeğe aykırı, taraflı, karalama ve iftira niteliğinde bilgilerin yayıldığı gözlemlenmektedir.

Yeni Azerbaycan Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki mevcut ortaklık ilişkilerini, ayrıca Azerbaycan ve Türkiye halklarını birleştiren tarihî kardeşlik ve dostluk bağlarını dikkate alarak bugüne kadar bu tür durumlar karşısında itidalli davrandık. Amacımız, bazı çevrelerin sorumsuz davranışlarının devletlerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemesine izin vermemekti.

"CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SIFATINI TAŞIYAN BİR KİŞİNİN..."

Ancak son dönemde Azerbaycan'a karşı yürütülen bu bilgi kampanyasının daha saldırgan, sistematik ve açıkça iftira niteliği kazanması, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatını taşıyan bir kişinin ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin böyle bir kampanyaya katılması, konuya açıkça tepki göstermemizi zorunlu kılmaktadır."

Öncelikle Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin kasıtlı biçimde çarpıtılmasını, bu ilişkilere sözde istisnai bir nitelik atfedilmesini ve buradan hareketle Azerbaycan aleyhine siyasi suçlamalar yöneltilmesi girişimlerini kesinlikle reddediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti, İsrail ile uluslararası hukuk kurallarına ve karşılıklı çıkarlara dayanan normal devletler arası ilişkilere sahiptir.

"AZERBAYCAN'IN FİLİSTİN TUTUMU AÇIK VE TUTARLIDIR"

Azerbaycan'ın Filistin meselesindeki tutumu ise tutarlı, açık ve ilkeseldir. Ülkemiz Filistin halkının meşru haklarını her zaman desteklemiş, Filistin'e mali ve insani yardımlarda bulunmuştur. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Mustafa farklı tarihlerde Azerbaycan'ı ziyaret etmişlerdir. Filistin Devleti'nin Azerbaycan'daki büyükelçiliğinin faaliyetleri de Azerbaycan devletinin mali desteğiyle sürdürülmektedir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, en üst düzey uluslararası platformlarda defalarca Azerbaycan'ın Filistin meselesinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları temelinde, Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olması şartıyla 'iki devletli çözüm' ilkesi çerçevesinde çözülmesini desteklediğini açıklamıştır. Azerbaycan'ın Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin tutumu da insani değerlere, sivillerin korunmasına ve uluslararası hukuka dayanmaktadır.

Azerbaycan'ın İslam dünyasıyla ilişkileri de herhangi bir siyasi konjonktürden değil, karşılıklı saygı, eşitlik ve dayanışma ilkelerinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizin İslam dayanışmasının güçlendirilmesine yaptığı katkılar Müslüman devletler tarafından büyük takdir görmektedir. 2027 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir sonraki zirvesinin Azerbaycan'da düzenlenmesinin planlanması da ülkemize duyulan uluslararası güvenin bir göstergesidir.

Bu bağlamda hatırlatmak isteriz ki İslam'ın temel ilkeleri arasında adalet, eşitlik, karşılıklı saygı ve dayanışma önemli bir yer tutmaktadır. İslam dünyasında hiçbir devletin diğer Müslüman halklara kendi iradesini dayatma, onların iç işlerine müdahale etme veya kendisini diğerlerinden üstün görme hakkı yoktur. Müslüman dünyasının birliğine hizmet etme iddiası, hegemonya eğilimleriyle değil, eşit haklara dayalı işbirliği ve karşılıklı saygıyla kanıtlanmalıdır.

Azerbaycan halkı tarih boyunca emperyalizme, sömürgeciliğe ve yeni sömürgeci yaklaşımlara karşı çıkmıştır. Bu ilkeli tutum bugün de değişmeden devam etmektedir.

"OKTAY SARAL'IN SORUMSUZ AÇIKLAMALARI"

Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin, meselenin özünü, Azerbaycan'ın anayasal düzenini ve ülkemizde din ve vicdan özgürlüğünün hukuki temellerini dikkate almadan popülist ve sorumsuz açıklamalar yapması ciddi üzüntü yaratmaktadır. Bu tür açıklamalar Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin ruhuna aykırıdır ve kamuoyunda yapay gerilim oluşturmaya hizmet edebilir.

Azerbaycan halkı tarih boyunca millî, manevi ve dinî değerlerine büyük saygı göstermiştir. Ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Azerbaycan devleti bütün dinlerin mensuplarına eşit yaklaşmakta ve dinî çeşitliliği toplumumuzun zenginliği olarak görmektedir.

"BU ZARARLI SİYASETTEN VAZGEÇİN"

Eğitim alanında uygulanan kurallar ise eşitlik, laiklik, hukukun üstünlüğü ve bütün vatandaşlara eşit fırsatlar sağlanması ilkelerine dayanmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'na göre Azerbaycan laik bir devlettir. Bu ilke Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da yer almaktadır. "

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan’da devlet okullarında başörtüsü kullanımına ilişkin tartışma büyüyor. Başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığını gösteren görüntülerin yayılmasının ardından öğrenciler, arkadaşlarına destek vermek için dersleri boykot etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Bakü yönetimine uygulamadan geri dönme çağrısı yaptı.