Ali Mahir Başarır 'Örgütlü iftira atılıyor' dedi: Gürsel Tekin'i işaret etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kendisine yönelik gizli tanıklar ve troller aracılığıyla sistematik bir iftira kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Usulsüz tebligatlar yoluyla tapu bilgilerinin ve araç plakasının ele geçirildiğini ifade eden Başarır, bu iddialara ilişkin Gürsel Tekin'i işaret etti.

"KULLANMADIĞIM KEP ADRESİNE TEBLİGAT YAPILDI"

Milletvekili seçildikten sonra avukatlık mesleğini bıraktığını hatırlatan Başarır, usulsüz işlemlerin geçmişe dayandığını belirtti.

"Gürsel Tekin, 2018 yılında vekil olduktan sonra bıraktığım avukatlık mesleğimle ilgili, o dönem kullanmadığım KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresime tebligat göndermiş." diyen Başarır, "Hakkımda tazminat davası açmış ve usulsüz işlemler yapmış. Ama iki gün sonra asıl tezgahı gördük." ifadelerini kullandı.

"HURDA ARAÇLA KAZA KURGULADILAR"

Kendisine ait eski bir araç ve geçmişte oturduğu bir ev üzerinden asılsız bir kaza senaryosu üretildiğini ifade eden Başarır, süreci isim vererek Halk TV'ye şöyle anlattı:

"Sosyal medyada bize saldıran trollerden biri olan Atakan Altun bir tweet attı; 'Cevap ver Ali Mahir, Kordonboyu Konakları C Blok sahil yolunda 34 O 314 plakalı gri araçla çarpıp kaçmışlar, görgü tanıkları arabada sizin olduğunuzu söylüyor' dedi. Başta şok oldum. Sonra anladım ki herhalde Gürsel Tekin; haciz koydurarak, tapu ve araç bilgilerimi alıp bu kişiye vermiş. Ama bir şeyi kaçırıyor; ben 10 yıldır o evde oturmuyorum ve bahsettikleri araba da 15 yıldır çalışmayacak vaziyette."

"NE DİREKSİYONU VAR NE MOTORU, ARABA TAMAMEN HURDA"

Kaza yapıp kaçmakla suçlandığı o aracı kameralara gösteren Ali Mahir Başarır, aracın trafiğe çıkmasının imkansız olduğunu vurguladı:

"Kordonboyu Konakları'ndaki ev, 2007 yılında aldığımız ve 10 yıldır oturmadığımız, çocuklarımın doğup büyüdüğü evdir. Oturmadığım evin adresini ve hurda durumdaki çalışmayan arabanın plakasını kullanarak benim birine çarpıp kaçtığımı iddia ediyorlar. Bu arabayı 20 yıl önce aldım; şu an ne direksiyonu var ne motoru. Tamamen atıl ve hurda durumda. Konuyu savcılığa taşıdım ancak hâlâ bir karar verilmedi."

"TELEFON KAYITLARI İNCELENSİN, GERÇEK ORTAYA ÇIKSIN"

Sorularını ardı ardına sıralayan Başarır, yetkililere çağrıda bulunarak konunun aydınlatılmasını talep etti:

"Atakan Altun kimdir? Gürsel Tekin ile konuşuyor mu? Telefon kayıtlarına bakılsın. 20 yıl önce aldığım evin adresini, trafiğe çıkmayan arabamın plakasını bu kişiye kim verdi? Bu iftirayı kim, neden attı? Hepsinin ortaya çıkmasını istiyorum."