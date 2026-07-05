AKP'nin kurucusu Çelik'ten Abdülhamid ve Payitaht dizisi eleştirisi: 'Muhafazakar camia bir Hamidizm çıkardı'

AKP’nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı ve eski Hükümet Sözcüsü Hüseyin Çelik, TRT ekranlarında yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisini ve iktidarın medya ilişkisini eleştirdi.

AKP'li Çelik, "Öyle bir Sultan Abdülhamid hiçbir zaman yaşamadı, yok öyle bir şey. Sultan Abdülhamid, 7 düvele karşı savaşan birisi değildi. 'Onun zamanında ekonomi güllük gülistanlıktı' diyorlar yalan kardeşim. Sultan Abdülhamid zamanında kaybedilen topraklar bugünkü Türkiye'nin 2 katından biraz fazladır" dedi.

İnan Demirel'in YouTube kanalına konuk olan AKP'li Çelik, dizinin tarihi gerçeklerle örtüşmediğini de söyledi ve "Bu ülkenin tarihi ile taban tabana zıt bir dizi hazırlıyorsunuz" dedi.

"MUHAFAZAKAR CAMİA KEMALİZM KARŞISINDA BİR 'HAMİDİZM' ÇIKARDI"

Sultan II. Abdülhamid'e ilişkin muhafazakar çevrelerde oluşturulan anlatıyı eleştiren Çelik, "Bizde ilahlaştırma diye bir hastalık var. Muhafazakar camia, Kemalizm karşısında bir 'Hamidizm' çıkardı. Ben ikisine de karşıyım" dedi.

"ÖYLE BİR ABDÜLHAMİD YOK, YAŞAMADI"

"Payitaht Abdülhamid" dizisinde anlatılan tarihin gerçek Abdülhamid karakteri ile çeliştiğini söyleyen Çelik, dizideki sahneleri şu sözlerle eleştirdi:

"Hayatı boyunca neredeyse cuma selamlığı dışında sarayın dışına çıkmamış Abdülhamid, elinde silahla düşman kovalıyor, İngiliz büyükelçisini tokatlıyor. Öyle bir Abdülhamid yok, yaşamadı"

"ABDÜLHAMİD İSTİBDATÇIDIR, KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERE HAYAT HAKKI TANIMAZ"

Sultan Abdülhamid dönemindeki yönetim anlayışına ve toprak büyüklüğüne de değinen Çelik, "Sultan Abdülhamid zamanında kaybedilen topraklar bugünkü Türkiye'nin 2 katından biraz fazladır" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Abdülhamid batılı okulları kuran adamdır. Bunları görmemezlikten gelmek nankörlük olur. Ama bunlarla beraber Abdülhamid istibdatçıdır, kendisi gibi düşünmeyen adamlara hayat hakkı tanımayan adamdır"

"ONUNKİ SAMİMİ DEĞİL, PRAGMATİK BİR İSLAMCILIK"

Hüseyin Çelik, Abdülhamid'in İslamcılık anlayışı hakkında ise şunları söyledi:

"Sultan Abdülhamid'in İslamcı bir politikası var. Bizim muhafazakarlar o yüzden seviyor. Ama onunki samimi bir müminin Müslüman kardeşliğini öne çıkarmak için yaptığı bir İslamcılık değil. Pragmatik bir İslamcılık"