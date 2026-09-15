AKP'li vekilin takıştığı Burdur Valisi görevden alınacak iddiası! Savcı Sayan 'kıymayın' dedi

AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ile Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan arasındaki gerilimde yeni perde açıldı. AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sayan’ın Bilgihan için 'Anadolu kızına kıymayın' sözleri, valinin görevden alınabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Sayan paylaşımında, "BİR ANADOLU KIZINA KIYMAYIN!" başlığını kullandı. Bilgihan ve ailesini yakından tanıdığını belirten Sayan, valinin siyasi destek aramadan çalışarak devlet görevine geldiğini savundu.

Bilgihan’ın görevden alınacağına ilişkin açık bir ifade kullanmayan Sayan, paylaşımında siyasi hesaplaşma ve dedikodu vurgusu yaptı. Sayan, "Bir insanın yıllarca biriktirdiği emeğini ve itibarını birkaç günlük tartışmayla yok saymak adalet değildir." dedi.

‘SİYASİ HESAPLARA FEDA EDİLMEMELİDİR’

Bilgihan’ın babası Zeki Baydar’ı da tanıdığını belirten Sayan, valinin yetiştiği aileyi ve meslek geçmişini anlattı. Bilgihan’ın kaymakamlık döneminde kız çocuklarının eğitime dönmesi için çalıştığını ifade eden Sayan, şunları kaydetti:

"Bir iddia varsa devlet araştırır. Bir yanlış varsa hukuk gereğini yapar. Ama hüküm verilmeden insanları mahkûm etmek kimseye yakışmaz."

Sayan, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

"Yolun açık, bahtın açık olsun Tülay Baydar Bilgihan valim. Seni de annedi de babanı da tanıyoruz. Bir anadolu kızının yıllarca ilmek ilmek ördüğü itibarı siyasi hesaplara feda edilmemelidir"

Vali Bilgihan ile aile dostu olduklarını anlatan ve 'görevden alınmaması' için çağrı yapan Savcı Sayan'ın paylaşımı şöyle:

"BİR ANADOLU KIZINA KIYMAYIN! TÜLAY VALİ BU TOPRAKLARIN EVLADIDIR… Bizim kardeşliğimiz bugünün kardeşliği değildir,kökleri asırlar öncesine uzanır. Osmanlı paşası dedem Hacı Yusuf Paşa, hac yolculuğu sırasında Kafkasya’da yaşayan Karapapak Türklerinin beylerinden Hacı İsa Bey ile tanışır. İki gönül insanı kardeş olur. Daha sonra dedem, Rus tehdidi altında yaşayan Karapapak kardeşlerimizin beylerini Ağrı’ya davet eder, Hacı İsa Bey’le birlikte 13 beyliğin Ağrı ve Tutak yöresine yerleşmesine vesile olur. O günden bugüne Kürt’üyle, Türk’üyle aynı toprağın ekmeğini bölüştük, aynı acıya ağladık, aynı düğünde halay çektik, aynı bayrağın altında kardeşçe yaşadık. İşte o Karapapak ailelerinden birinin torunu, Tutak’ın herkesçe sevilen ve sayılan öğretmenlerinden, ilçemizin eşraf ailesinden Zeki Baydar Hocamızın kızı Tülay Baydar Bilgihan’dır. Zeki Hocamız bizim için yalnızca bir öğretmen değildi. Ben lise talebesiyken onun yanında oturup sohbetini dinlemek dahi büyük bir kazançtı. Ondan duyduğumuz bir sözü yıllarca hayatımıza rehber edecek kadar kıymetli görürdük. Ahlakıyla, dürüstlüğüyle ve öğretmenliğiyle Tutak ilçemize örnek olmuş bir Anadolu insanıydı. Tülay Valimiz işte böyle bir babanın, böyle değerli bir annenin dizinin dibinde yetişti. Arkasında güçlü çevreler, siyasi dayılar aramadan,okuyarak, çalışarak, Anadolu terbiyesiyle devletin kapısından girdi. Kaymakam olduğunda makam odasına kapanmadı. Anadolu’nun değişik ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Erzurum/Köprüköy ilçesinde kaymakam iken köylerin, tarlalarını dolaştı. Tarlada çalışan, okuma imkânı bulamayan Anadolu kızlarının ellerinden tutup onları yeniden okul sıralarına kazandırmak için mücadele etti. Sen tarlalarda çalışan kız çocuklarını okul sıralarına kazandırdığın için romanlara, kitaplara, yazarların yazılarına konu olurken,bugün birkaç dedikoduya, birkaç siyasi hesaba feda edilmeyecek kadar kıymetli ve asil bir Anadolu evladısın Tülay Valim. Çünkü senin hikâyen makamla başlamadı. Senin hikâyen bir Anadolu kasabasında, öğretmen bir babanın evinde başladı. Senin hikâyende emek var, asil, devletine ve milletine bağlı bir ailenin terbiyesi var. Fedakarlık var, devlet ve millet sevgisi var. Bugün hakkında birtakım ağır iddialar ortaya atılıyor. Elbette devlet makamında bulunan herkes eleştirilebilir, her iddia devlet ve hukuk ciddiyeti içerisinde araştırılabilir. Ama iddia başka şeydir, hüküm başka şeydir. Bir insanın yıllarca biriktirdiği emeğini ve itibarını birkaç günlük tartışmayla yok saymak adalet değildir. Ben Tülay Baydar Bilgihan’ın yetiştiği evi biliyorum. Babasını biliyorum. Annesini biliyorum. Asil, köklü Ailesinin edebini, terbiyesini ve memleketteki karşılığını biliyorum. Bu nedenle söylüyorum: BİR ANADOLU KIZINA KIYMAYIN! Anadolu’nun çocuklarına “Çalışırsanız, okursanız, liyakatle devletinizin en yüksek makamlarına gelebilirsiniz” diyorsak, onları dedikoduların ve siyasi hesaplaşmaların önüne de atmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde Anadolu’nun nice evladı, arkasında güçlü çevreler olmadan devletin önemli makamlarında görev alma imkânı buldu. Anadolu’nun kızları kaymakam oldu, milletvekili,vali oldu, bakan oldu. İşte korunması gereken en değerli kazanımlardan biri budur. Bir iddia varsa devlet araştırır. Bir yanlış varsa hukuk gereğini yapar. Ama hüküm verilmeden insanları mahkûm etmek kimseye yakışmaz. Tülay Valim; Sen makam peşinde koşanlardan değil, hizmetin peşinde koşanlardan oldun. Tarladaki kız çocuğunu okul sırasına taşıyan iradeni kaybetme. Anadolu’nun çocuklarına umut olmaya devam et. Ay yıldızlı bayrağımıza ve milletimize hizmet etmekten vazgeçme. Çünkü insanın bugününe en güçlü şahit geçmişidir. Senin geçmişinde Anadolu var. Emek var. Eğitim var. Fedakârlık var. Bayrağa bağlılık var. YOLUN AÇIK, BAHTIN AÇIK OLSUN TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN VALİM. SENİ DE, ANNENİ DE, BABANI DA TANIYORUZ. BİR ANADOLU KIZININ YILLARCA İLMEK İLMEK ÖRDÜĞÜ İTİBARI SİYASİ HESAPLARA FEDA EDİLMEMELİDİR"

NELER OLMUŞTU?

AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, kentte zorunlu dijital su sayacına yönelik şikâyetleri Ankara’ya taşımasının ardından Vali Bilgihan’ın kendisi hakkında tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürmüştü.

Korkmaz, Bilgihan’ın "Ben de hocayı götürürüm" dediğini iddia etmiş ve 9 Eylül 2026’da Ankara Valiliğine yakın koruma başvurusunda bulunmuştu. Milletvekilinin daha sonra koruma talebini geri çektiği öğrenilmişti.