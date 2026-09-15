AKP'li vekilden 'Yakın koruma' talebinde sürpriz geri adım! 'Can güvenliğim yok' demişti

AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’la yaşadığı gerilimin ardından Ankara Valiliğine yaptığı yakın koruma başvurusundan vazgeçti.

Korkmaz, kentte zorunlu dijital su sayacına yönelik şikâyetleri Ankara’ya taşımasının ardından Bilgihan’ın kendisi hakkında tehdit içerdiğini düşündüğü ifadeler kullandığını öne sürmüştü. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu savunan Korkmaz, 9 Eylül 2026’da yakın koruma talebinde bulunmuştu.

Milletvekili ile vali arasındaki anlaşmazlığın Burdur’da çeşitli tartışmalara yol açtığı belirtilirken Korkmaz’ın daha sonra başvurusunu geri çektiği öğrenildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın "Ben de hocayı götürürüm" şeklindeki ifadesini AKP'li Korkmaz, tehdit olarak kabul etmişti.

ADEM KORKMAZ'DAN AÇIKLAMA

Burdur yerel medyasından Bomba15'in haberine göre; AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, kamuoyuna yansıyan tartışmaların ardından yazılı açıklama yaptı. Kamu görevinde kurumsal sorumluluğun ve kamu yararının öncelikli olması gerektiğini belirten Korkmaz, “Devlet hizmeti bir çatışma alanı olmadığı gibi, kişisel egoların ve şahsi hesapların öne çıkarılacağı bir alan da değildir.” ifadelerini kullandı.

Burdur’daki kamu kurumlarıyla eşgüdüm içinde çalışmayı temel sorumluluk olarak gördüğünü kaydeden Korkmaz, son üç yılda kentteki kamu yatırımlarının arttığını söyledi. Buna karşın Valilikle sağlıklı bir iletişim kurulamamasını “Burdur adına önemli bir talihsizlik” olarak nitelendirdi.

Korkmaz, Vali ile anlaşamadıkları bir konuyu İçişleri Bakanı’na iletmesinin ardından gerilim yaşandığını ileri sürdü.

Kendisine yönelik bazı ifadeleri “devlet aklı ve devlet adabıyla bağdaştıramadığını” belirten Korkmaz, benzer tutumların sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla ilişkilerde de görüldüğünü savundu.

Tartışmasının kişilerle olmadığını vurgulayan Korkmaz, Burdur’un menfaatlerini kişisel meselelerin üzerinde tutmayı sürdüreceğini bildirdi. Konunun kamuoyunun gündemine gelmesinden üzüntü duyduğunu da ifade etti.