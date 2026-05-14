AKP'li vekil Erdoğan'ı överken sınır tanımadı! Günaydın dayanamadı: Allah akıl fikir versin!

AKP Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu savunarak, bunun Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Öncü’nün sözleri Meclis’te tartışmaya neden oldu.

“DÜNYANIN EN İYİ ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ”

Sözcü'de yer alan habere göre, engelli vatandaşların temel haklara erişimine ilişkin araştırma önergesinin görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Öncü, “Birçoğunuzun hayal bile edemeyeceği dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz ama bunu kime borçluyuz biliyor musunuz? Akıl, vicdan, insan onuruna saygı duyan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyuz, minnettarım” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÜNAYDIN DAYANAMADI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Öncü’nün sözlerine “O olmazsa olmayacak mı bu memleket?” diye karşılık verdi. Öncü ise “O olmazsa olmaz” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Günaydın, “Allah akıl fikir versin” ifadelerini kullandı. CHP’li Aliye Ersever de “Niye olmaz?” diye sordu. Öncü ise “Dünya lideri, saygı duyun hocam” dedi.

Tartışmanın devamında Günaydın, “Biraz dik durun, biraz onurlu durun. Hayatınızı bir kişiye bağlamışsınız” ifadelerini kullanırken, Öncü de “Sizde yok diye üzülmeyin” karşılığını verdi. CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise “Siz ne işe yarıyorsunuz?” sözleriyle tartışmaya dahil oldu.