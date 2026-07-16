AKP'li milletvekili Bakan Yardımcısından istediği torpil mesajını tüm milletvekillerine gönderdi

BirGün'den Mustafa Bildirici torpil talepli maili ortaya çıkardı. AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'a Muğla’ya ataması yapılan Baş Gardiyan T.Z’nin Balıkesir’deki cezaevlerinden birine atanmasını istediğini e-posta olarak attı.

TORPİL İSTEMEYİ BİLİYOR AMA MAIL ATMAYI BİLMİYOR

Ok, torpil istedi ancak e-posta atmak konusunda sorun yaşadı.

AKP'li Ok, “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Muğla (…) Kurumunda, İnfaz ve Koruma Baş memuru olarak ataması yapılmış olan T.Z. sağlık durumu nedeniyle Balıkesir bulunan Ceza İnfaz Kurumlarından birine BM 2026/6748 sıra numaralı mazeret ilişkin talep başvurusu olup, bu hususu takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim.” yazdığı e-postayı yanlışlıkla tüm 28’inci dönem milletvekillerine gönderildiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TORPİLLİ ATAMA İSTEMİŞTİ

İYİ Parti’den AKP’ye geçen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, daha önce de benzer içerikli bir kağıdı WhatsApp grubundan paylaştığı kamuoyuna yansıdı.

Ok'un paylaştığı kağıtta, "İbrahim ... Çil" adlı bir şahsın adı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yanı sıra "Balıkesir Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Koruma ve Güvenlik Personeli Müracaatı" ifadeleri yer aldı. İsmail Ok, 2022 yılındaki paylaşımını bir süre sonra sildi.