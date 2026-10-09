AKP'li Hilmi Türkmen'in oğulları 250 liraya tavuk döner satıyormuş

AKP MKYK Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in oğulları Yusuf ve Yunus Türkmen’in, milyonlarca lira sermayeli şirket kurarak İstanbul Finans Merkezi’nde dönerci açtığı ortaya çıktı. Haberin ardından Türkmen açıklama yaparak, çocuklarının “250 liraya tavuk döner satarak” geçimini sağlamaya çalıştığını savundu.

İki dönem Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan Hilmi Türkmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde koltuğunu CHP’li Sinem Dedetaş’a kaybetmişti. Türkmen, daha sonra AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na girmişti.

ŞİRKET SERMAYESİ 25 MİLYONA ÇIKTI

Haberde yer alan bilgilere göre, Türkmen’in oğulları Yusuf ve Yunus Türkmen, Eylül Yemek Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. Merkezi Üsküdar’da bulunan şirketin ilk sermayesinin 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Şirketin daha sonra sermayesinin 25 milyon liraya çıkarıldığı, ardından Ümraniye’deki İstanbul Finans Merkezi’nde şube açıldığı aktarıldı. Söz konusu şubenin Paşa Döner adıyla faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Şirketin faaliyet alanında yalnızca yemek üretimi ve satışı değil, turizme yönelik işletmeler de yer aldı. Ticaret sicilinde şirketin faaliyetleri arasında şu ifadeler kullanıldı:

“Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek”

ESKİ BAŞKAN PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Şirket ortaklarından Yusuf Türkmen’in aynı zamanda Türk Hava Yolları’nda yönetici olduğu belirtildi.

Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hilmi Türkmen’in kıymetli oğlu Yunus Türkmen’in, İstanbul Finans Merkezi’nde hizmete açtığı Paşa Döner’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İşleri daim, müşterileri bol olsun. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Poyraz’ın bu paylaşımı kısa süre sonra sildiği görüldü.

TÜRKMEN: 250 LİRAYA TAVUK DÖNER SATIYORLAR

Haberin ardından Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkmen, haberi hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Böyle tetikçi haberler için normalde açıklama yapmayı doğru bulmam. Fakat bu kez iyi bir cevabı hakediyor haber!

Biz, bir dönem belediye başkanlığı yapıp hayatının geri kalanında çalışmaya “ihtiyaç” duymayan, sizin de çok sevdiğiniz belediye başkanlarından değiliz. Biz de geçinmek, ailemizin ve sorumluluğunu taşıdığımız insanların rızkını helalinden kazanmak zorundayız.

250 liraya tavuk döner satarak helalinden rızkını kazanmaya çalışan insanlarla uğraşmak yerine, baklava kutularıyla rüşvet alanlarla, boğazda villaları üzerine geçirenlerle ilgilenin biraz da, haber yapın.

Allah herkese hayırlı, helal ve bereketli rızık nasip etsin.”