AKP'li belediyede personeli olmayan müdürlüğe 6,5 milyon lira personel gideri

AKP'li Kocaeli Darıca Belediyesinde tek bir personeli dahi bulunmayan Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğüne 6,5 milyon TL personel gideri ayrıldığını belirten YENİ Partili Erhan Balıkçı duruma tepki gösterdi.

Balıkçı'nın tepkisine AKP'li Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'tan da destek geldi.

PERSONELİ OLMAYAN MÜDÜRLÜĞE 6,5 MİLYONLUK PERSONEL GİDERİ

Darıca Belediyesi ekim ayı meclisi ikinci oturumu, perşembe günü Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi'nde bulunan belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın başkanlık ettiği toplantıda konuşan YENİ Partili Meclis Üyesi Erhan Balıkçı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ayrılan bütçeye dikkat çekti.

"ADAMA MI İŞ ALDINIZ?"

Müdürlüğün personel gideri için 6,5 milyon TL ayrıldığını belirten Balıkçı, diğer faaliyetler için ise yaklaşık 639 milyon TL ayrıldığını ifade ederek şu soruyu yöneltti:

"İşe mi adam aldınız, adama mı iş aldınız?"

AKP'Lİ BAŞKANDAN YENİ PARTİLİ ÜYENİN TEPKİSİNE DESTEK

Balıkçı'nın tepkisinin ardından söz alan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü için ayrılan bütçeyi kendisinin de fazla bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Erhan Bey iddia ortaya atıyor. Muhtarlıklar müdürlüğünde 6,5 milyon personel bütçesi görülüyor. Bana göre de böyle olmaması lazım. 6,5 milyon personeli muhtarlıklarda nereye vereceğiz? Erhan Bey şu an haklı. Her zaman haksızdı, ilk kez haklı. Ortada 6,5 milyonluk personel yok. Erhan Bey, 7,5 milyonluk bütçe muhtarlık için harcansın ama 6,5 milyonluk personel yok. Hayali ihracat yapıyoruz gibi bir şey olmuş. Burada doğru işler yapalım. Bu konuda kendimize çekidüzen verip doğru işler yapacağız."