AKP'den istifa eden isim Osmaniye'de yenilenen seçimi kazandı
Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerini AKP’den istifa eden bağımsız aday Ahmet Cavit kazandı.
Osmaniye İl Genel Meclisi’nin 1 Nisan 2026’da gerçekleştirdiği ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Ali Gizlice’nin 13 oyla kazandığı başkanlık seçimine karşı CHP’li meclis üyesi Mehmet Amanvermez dava açmıştı. Amanvermez davasında, seçimlerde gizlilik kurallarının ihlal edildiğini savunmuştu. Mahkeme, dava kapsamında yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Mahkeme kararının ardından gözlerin çevrildiği İl Genel Meclisi, yasal süresi içinde yeniden sandık başına gitti.
YENİLENEN SEÇİMDE DENGELER DEĞİŞTİ
Seçimlerde bağımsız aday Ahmet Cavit 13 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Ali Gizlice 10 oy aldı. İki oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Osmaniye İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Cavit oldu.
Osmaniye İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Cavit'in daha önce AKP'den istifa ettiği öğrenildi.(ANKA)