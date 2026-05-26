Ahmet Hakan'dan şaşırtan Kılıçdaroğlu yazısı! "Ben iktidarın adamı değilim bile demedi"

İktidar medyasından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’de tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun izlediği tutumu değerlendirdi. Hakan, Kılıçdaroğlu’nun son birkaç günlük performansına bakarak siyaseten yeniden etkili olmasının mümkün görünmediğini yazdı.

Hakan, Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte CHP tabanına, milletvekillerine ya da örgütüne dayanmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun yalnızca mahkeme kararına yaslandığını savunan Hakan, bunun siyaset üretmek için yeterli olmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun süreç yönetiminde de başarılı olamadığını belirten Hakan, Özgür Özel’in gelişmeleri kendi lehine çevirmesine fırsat verildiğini yazdı. Hakan’a göre Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından siyasi kontrolü ele alamadı ve oluşan boşluğu dolduramadı.

"BEN İKTİDARIN ADAMI DEĞİLİM BİLE DİYEMEDİ"

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yöneltilen en ağır iddialara karşı da güçlü bir çıkış yapmadığını belirtti. Hakan, yazısında bu durumu şu sözlerle eleştirdi: “Ben iktidarın adamı değilim kardeşim” türü bir çıkış bile yapmadı, yapamadı.”

Hakan, Kılıçdaroğlu’nun üç yıldır sessiz kaldığını, mutlak butlan kararından sonra da bu tavrını değiştirmediğini yazdı. Kılıçdaroğlu’nun, “Kurultay’ı benim elimden hileyle, desiseyle, parayla aldılar” ya da “Mahkeme doğru karar vermiştir” şeklinde açık bir siyasi tutum ortaya koymadığını ifade etti.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle: