Ahmet Hakan'dan şaşırtan Kılıçdaroğlu yazısı! "Ben iktidarın adamı değilim bile demedi"
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararının ardından ortaya koyduğu tutumu eleştirdi; “Sadece mahkeme kararına yaslandı” değerlendirmesini yaptı.
İktidar medyasından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’de tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun izlediği tutumu değerlendirdi. Hakan, Kılıçdaroğlu’nun son birkaç günlük performansına bakarak siyaseten yeniden etkili olmasının mümkün görünmediğini yazdı.
Hakan, Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte CHP tabanına, milletvekillerine ya da örgütüne dayanmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun yalnızca mahkeme kararına yaslandığını savunan Hakan, bunun siyaset üretmek için yeterli olmadığını ifade etti.
Kılıçdaroğlu’nun süreç yönetiminde de başarılı olamadığını belirten Hakan, Özgür Özel’in gelişmeleri kendi lehine çevirmesine fırsat verildiğini yazdı. Hakan’a göre Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından siyasi kontrolü ele alamadı ve oluşan boşluğu dolduramadı.
"BEN İKTİDARIN ADAMI DEĞİLİM BİLE DİYEMEDİ"
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yöneltilen en ağır iddialara karşı da güçlü bir çıkış yapmadığını belirtti. Hakan, yazısında bu durumu şu sözlerle eleştirdi: “Ben iktidarın adamı değilim kardeşim” türü bir çıkış bile yapmadı, yapamadı.”
Hakan, Kılıçdaroğlu’nun üç yıldır sessiz kaldığını, mutlak butlan kararından sonra da bu tavrını değiştirmediğini yazdı. Kılıçdaroğlu’nun, “Kurultay’ı benim elimden hileyle, desiseyle, parayla aldılar” ya da “Mahkeme doğru karar vermiştir” şeklinde açık bir siyasi tutum ortaya koymadığını ifade etti.
Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu’nun sadece şu üç / dört günlük performansına bakarak yazıyorum: - OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı asıl ben yenerim” tarzı bir iddiayı seslendirmedi. Bu yaklaşımın kıyısından bile geçmedi. Gerçi bunu yapsaydı inandırıcı bulunur muydu, o da başka konu. * - OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaslandığı yer parti tabanı olmadı, parti milletvekilleri olmadı, parti örgütü olmadı. Yaslandığı yer sadece ve sadece mahkeme kararı oldu. * - OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu, butlandan beri doğru dürüst bir süreç yönetimi yapamadı. Kontrolü ele alamadı. Muazzam bir boşluk bıraktı. Özel’in olayı şova çevirmesine fırsat verdi. - OLMAZ ÇÜNKÜ: “Ben iktidarın adamı değilim kardeşim” türü bir çıkış bile yapmadı, yapamadı. Kendisine yönelik en önemli iddiayla hesaplaşma yoluna gitmedi. * - OLMAZ ÇÜNKÜ: Üç yıldır sustuğu gibi butlan kararından sonra da sustu. Bir kez olsun “Kurultay’ı benim elimden hileyle, desiseyle, parayla aldılar” demedi. “Mahkeme doğru karar vermiştir” demedi. SEN TABAN OLSAN GİDER MİSİN PEŞİNDEN Kemal Kılıçdaroğlu, üç yıldır uzaktan izliyordu olup biteni. Üç yıl. Üç koca yıl. Plan yapmak için, strateji oluşturmak için, taktik belirlemek için çok uzun zaman. * Ve fakat fossss! * Gördük ki... - Plansızmış, stratejisizmiş, taktiksizmiş. - Kolluk kuvvetlerine yaslanmak dışında bir çözümü yokmuş. - Özel / İmamoğlu ikilisinin arayıp da bulamadığı fırsatı verecek denli iş bilmezmiş. - Karşı tarafın hamlelerini öngörebilecek siyasi ferasete sahip değilmiş. - Karşı tarafı afallatacak en küçük bir hamlesi bile yokmuş. * Kendini CHP tabanının yerine koy. Bu performansa bakıp gider misin peşinden? AYNI ADAMLAR AYNI KADINLAR Bazı adamlar ve bazı kadınlar... Bundan üç yıl önce bizi şunlara ikna etmeye çalışıyorlardı: * “Kemal Kılıçdaroğlu halkın umududur. Kemal Kılıçdaroğlu memlekete baharı getirecektir. Kemal Kılıçdaroğlu adaleti tesis edecektir.” * Aynı adamlar ve aynı kadınlar... Bugün bizleri şunlara ikna etmeye çalışıyorlar: * “Kemal Kılıçdaroğlu işbirlikçi bir haindir. Kemal Kılıçdaroğlu Saray’ın adamıdır. Kemal Kılıçdaroğlu vizyonsuz ve beceriksizdir.” * Bu adamların ve bu kadınların siyasi analizlerine bir saniye olsun dönüp de bakmamak farzı ayindir.