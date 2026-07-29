Ahmet Davuoğlu siyaseti bırakıyor mu? Gelecek Partisi'nden açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakacağı iddiaları basında dolaşıma girdi. Haberlere ilişkin açıklama gecikmedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı konuya ilişkin açıklamada bulundu:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin olarak, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ilerleyen saatlerde gerekli açıklamalarda bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAYMAZ: PARTİ KAPANACAK MİLLETVEKİLLERİNİN DURUMU BELİRSİZ

Halk TV'ye konuşan Gelecek Partili milletvekili Sema Silkin Ün ise Genel Merkez'de toplantı yapılacağını bir süredir Davutoğlu'nun kurmayları ile partisinin ve siyasetin durumunu konuştuğunu söyledi.

İsmail Saymaz ise kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, "Ahmet Davutoğlu, bu akşam yapacağı açıklamada, Gelecek Partisi’ni feshettiklerini duyuracak. Partinin dört milletvekilinin nasıl hareket edeceği belirsiz. Bu milletvekillerinin ayrılması halinde TBMM’deki Yeni Yol Grubu dağılabilir." ifadelerini kullandı.

"GELECEK PARTİSİ KAPANACAK"

Gelecek Partisi, 12 Aralık 2019 tarihinde eski başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kuruldu. CHP ile yapılan ittifak ile 10 milletvekili çıkaran Gelecek Partisi'nin bir süredir Yeniden Refah, Saadet ve DEVA partileri ile görüşüyordu. Davutoğlu'nun yapılan görüşmelerde birleşme teklifinde bulunduğu fakat iki parti ile de anlaşmazlıklar yaşandığı için birleşmenin gerçekleşmediği de iddialar arasında yer aldı.

Saymaz, eski Başbakan Davutoğlu'nun 6 yıllık partisini de kapatacağını yazdı.