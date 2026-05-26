Davutoğlu: Türkiye’yi 28 Şubat’ın karanlık zihniyetine asla terk etmeyeceğiz!

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda Türkiye’de son günlerde yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayram öncesi olumsuz konuşmak istemediğini belirten Davutoğlu, son dört-beş günde yaşananların devletin karar alma mekanizmalarına ilişkin ciddi kaygılar oluşturduğunu ifade etti.

Mesajına “Evet, gerçekten çok kaygılıyım” sözleriyle başlayan Davutoğlu, 26 Aralık 2016’da Recep Tayyip Erdoğan ile Yıldız Mabeyn Köşkü’nde yaptığı görüşmeyi anlattı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi taslağının gündemde olduğu dönemde Erdoğan’a gücün tek elde toplanmasının ileride ciddi riskler doğurabileceğini söylediğini aktaran Davutoğlu, “Öyle günler gelir ki sizin elinizdeki güç üzerinden farklı güç mücadeleleri yürütülür” uyarısında bulunduğunu belirtti.

Davutoğlu, konuşmasında İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kararları da eleştirdi. Üniversitenin faaliyet izninin kaldırılıp kısa süre sonra yeniden açılmasını “devlet zaafı” olarak nitelendiren Davutoğlu, “Devletin en üst makamının 48 saat içinde karar değiştirmesi kurumlara olan güveni sarsar” dedi.

Kararın geri çekilmesinin, Cumhurbaşkanı’nın yetkileri üzerinden yürüyen bir güç mücadelesine işaret ettiğini savunan Davutoğlu, bazı çevrelerin üniversitenin “masonik ilişkiler” nedeniyle kapatıldığı yönündeki iddialarının da boşa düştüğünü söyledi.

TBMM’ye sunulan torba yasa teklifine de değinen Davutoğlu, teklif içinde eski Türk Ceza Kanunu’nun kaldırılan 163. maddesine benzer bir düzenleme bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu düzenlemenin geçmişte dindar kesimlerin mağduriyet yaşamasına neden olduğunu belirten Davutoğlu, “Bu madde oraya nasıl girdi, hangi siyaset aklı bunun sonuçlarını öngöremedi?” diye sordu.

Davutoğlu, Türkiye’nin geçmişte 28 Şubat sürecinde yaşadığı otoriter uygulamaların yeniden gündeme gelme riski bulunduğunu ifade ederek, “Bu siyasi akıl eksikliği bizi yeniden 28 Şubat’ın otoriterliğine mahkûm eder” dedi.

CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” kararına da değinen Davutoğlu, ana muhalefet partisi etrafında oluşan gerilimin toplumsal kutuplaşmayı artırdığını söyledi. Türkiye’nin çevresinde büyük krizler yaşandığını belirten Davutoğlu, böyle bir dönemde iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“TEZ ZAMANDA KENDİNİZE GELİN”

“Terörsüz Türkiye” sürecine destek verdiklerini ancak sürecin durma noktasına geldiğini savunan Davutoğlu, iktidara seslendi:

“Tez zamanda kendinize gelin. Ya siyaset aklı üretin, ya devlet aklını devreye sokun ya da bu konuda gösterdiğiniz zaafı kabul ederek bu ülkeyi daha fazla kıskaca sokmadan bir alternatif çözümün önünü açın”

Davutoğlu açıklamasını, “Çok kaygılıyım ancak asla ümitsiz değilim. Devletin karar mekanizması hakkında şüphe oluşturulmamalı ve demokratik siyaset yeniden devreye girmelidir” sözleriyle tamamladı.