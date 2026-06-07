Ağzı bozuk AKP'liye soruşturma

Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan skandal paylaşımlarıyla infial yaratan AKP'li Meclis Üyesi Rümeysa Eker hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı ve yargının çifte standart uyguladığı yönündeki iddialar gündeme taşındı. Yaşanan tartışmaların ardından, söz konusu iddialara ilişkin açıklık getirmek amacıyla Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir basın bilgilendirme notu yayımlandı. Başsavcılık, şüpheli hakkında şikayetin ardından derhal soruşturma başlatıldığını ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

BAŞSAVCILIKTAN ASILSIZ İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son TV'nin haberi göre; Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şahsın korunduğu ve hakkında hiçbir işlem yapılmadığı yönündeki söylemlerin tamamen asılsız olduğu ifade edildi.

Başsavcılık, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, yargı makamlarının kişilerin kimliğine veya siyasi aidiyetine bakmaksızın kanunların gereğini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getirdiğini kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamaya göre, R.E.’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 4 Haziran 2026 tarihinde yapılan şikayetin ardından Terme Cumhuriyet Başsavcılığı

tarafından aynı gün soruşturma başlatıldı. Şüpheli R.E., 5 Haziran 2026 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İfadesinin alınmasının ardından, Türk Ceza Kanunu’nun

216/2. maddesinde düzenlenen “Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama” suçu kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Sulh Ceza Hakimliği'nin incelemesi sonucunda, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, adli sürecin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edilirken, kamuoyunun gerçeği yansıtmayan ve dezenformasyon niteliği taşıyan iddialara itibar etmemesi çağrısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Samsun’un Terme ilçesinde AKP’li belediye meclis üyesi Rümeysa Eker’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, meclis oturumunda tartışmalara neden oldu. Söz konusu paylaşımda Kemalistleri hedef alan ifadeler yer aldı.

Paylaşımda, "Bu ülkede pezevenkler Kemalisttir. Uyuşturucu tacirleri Kemalisttir. Elletirim, belletirimdiyenler Kemalisttir. Sex Shop işletenler Kemalisttir, solu destekler" gibi ifadeler yer aldı.