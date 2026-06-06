Ağzı bozuk AKP'linin sözleri bir istifa daha getirdi! Çirkin sözlerle Atatürkçülere hakaret etmişti

AKP Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabı üzerinden Atatürkçü ve Kemalist vatandaşları hedef alan paylaşımı kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. Gelen eleştirilerin ardından Eker, belediye meclisi üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etti. Tartışma yaratan paylaşım AKP Terme İlçe Başkanı İsa Baş'ı da istifa ettirdi.

AĞZI BOZUK AKP'LİNİN SÖZLERİ BİR İSTİFA DAHA GETİRDİ!

AKP'li Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in paylaşımı sonrasında başlayan tartışmalar, parti içinde zincirleme istifaları beraberinde getirdi.

Eker’in istifasının ardından, söz konusu paylaşımı beğendiği ortaya çıkan AKP Terme İlçe Başkanı İsa Baş da gelen yoğun eleştiriler ve muhalefetin tepkilerinin ardından istifa etti.

Görevlerinden ayrılmak durumunda kalan Rümeysa Eker ile İsa Baş’ın yakın akraba oldukları öğrenildi. Yaşanan bu çifte istifa süreci, ilçede siyasi gündemin en çok konuşulan başlığı haline geldi.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMINI SAVUNDU

İstifa kararının öncesinde Terme Belediye Meclisi’nde söz alan Rümeysa Eker, kamuoyunda tepki çeken sosyal medya paylaşımına ve kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Paylaşımının yanlış yorumlandığını ve konunun gündem oluşturmak amacıyla çarpıtıldığını öne süren Eker, meclis kürsüsünden şu savunmayı yaptı:

“Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım, doğru da, ya bunu biliyorum yani. Burada biraz da gündem oluşturmak için, yoksa onların anladığı gibi bir şey olamaz.”